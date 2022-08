Nubank está dando R$ 50 aos clientes pelo dia dos pais?

Apesar dessas mensagens estarem circulando pela internet, é importante saber que o Nubank não está dando R$ 50 aos clientes pelo dia dos pais. Desta forma, é importante que os usuários do banco digital fiquem atentos para não cair nesse golpe virtual.

Com a proximidade de datas comemorativas, como o dia dos pais, os criminosos acabam aproveitando esses eventos para aplicarem golpes contra diversas vítimas. Dessa vez, a promessa é um PIX do Nubank no valor de R$ 50. Para realizar o crime, os golpistas enviam uma mensagem para as vítimas via WhatsApp com um link para que as pessoas insiram alguns dados e recebam o suposto PIX no valor de R$ 50.

Vale lembrar que esse tipo de golpe usando o nome do Nubank em datas comemorativas não é novidade, já que também houveram denúncias de casos parecidos no dia das mães e no dia dos namorados. Nesses casos, os criminosos se inspiram em campanhas de estudo online da fintech.

O link onde os golpistas se passam pelo Nubank contém um formulário para ser preenchido e quando as vítimas inserem os dados, os bandidos automaticamente roubam dados pessoais dos usuários. Além disso, o aparelho da vítima também pode ficar vulnerável a fraudes.

O golpe do dia dos pais do Nubank

De acordo com o Reconta Aí, o golpe funciona da seguinte maneira: Ao clicar no link o usuário é direcionado para a um site da mesma cor do Nubank. Essa página diz que para receber os R$ 50 de dia dos pais será necessário participar de um quiz, respondendo algumas perguntas.

O Reconta Aí ainda destaca que logo na primeira página é possível ver vários depoimentos de pessoas afirmando que realmente receberam o valor. Apesar disso, todos os depoimentos são falsos, já que se trata de um golpe.

Quando as vítimas respondem todas as perguntas do quiz, os golpistas colocam presentes na tela e os usuários precisam clicar para receber o suposto dinheiro. Sendo assim, neste momento o golpe é efetivado, já que os bandidos podem direcionar as vítimas para uma outra página onde serão solicitados dados pessoais que poderão ser usados em golpes futuros.

Veja algumas dicas para evitar golpes

Com a alta de compras e transações online, o número de crimes virtuais envolvendo as redes sociais também vem crescendo. Desse modo, é importante que os consumidores tenham alguns cuidados especiais ao usar a internet.

Em primeiro lugar, é importante sempre desconfiar de solicitações de dados pessoais por telefone, já que atualmente a grande maioria dos procedimentos feitos por instituições financeiras são realizados diretamente pelo App do banco. Todos os procedimentos que envolvem dinheiro ou serviços financeiros devem ser feitos por canais oficiais e nunca por links enviados por redes sociais.

Também não é recomendado fornecer dados do cartão para amigos, familiares e conhecidos pela internet. Atualmente, os criminosos acabam se passando por outras pessoas para solicitar dinheiro ou informações pessoais da vítima.

Por fim, é importante informar que apesar dos bancos digitais procurarem sempre lançar campanhas e promoções aos seus usuários, todas as campanhas do Nubank são informadas nos canais oficiais da empresa. Além disso, todos os serviços disponibilizados pela fintech devem ser utilizados diretamente pelo App.