Nubank está sorteando R$ 10 mil aos seus clientes?

O Nubank tem costume de criar diversas promoções para favorecer os seus clientes. Dentre elas, uma que vem tomando destaque é a promoção “tudo roxinho” que promete sorteios regulares com prêmios no valor de R$ 10 mil.

A promoção “tudo roxinho” do Nubank terá duração de três meses. Em toda sua duração serão realizados quatro sorteios de R$ 10 mil. Além disso, a fintech informa que haverá um grande prêmio de R$ 300 mil ao fim da ação promocional. A promoção se encerra em setembro deste ano, e o período de inscrição teve fim no dia 31 de julho.

Detalhes da promoção do Nubank

Ao se inscrever na promoção, o cliente recebe três objetivos para cumprir. Na conclusão destes, o Nubank libera os bilhetes da sorte correspondentes a cada desafio. Com eles, você terá acesso aos sorteios dos prêmios.

Deste modo, ao cumprir o primeiro objetivo, você recebe 1 número, já o segundo dará 5 números da sorte e, por fim, o terceiro dará 10 números da sorte. Deste modo, ao concluir todos os desafios, o jogador terá 16 números para o sorteio.

O primeiro sorteio ocorreu no dia 16 de julho, enquanto o segundo foi no dia 20 de julho. O terceiro será realizado no dia 17 de agosto e o quarto no dia 23 de agosto. Os resultados da promoção com os nomes dos ganhadores e os números da sorte serão divulgados no blog e no aplicativo do Nubank. Além disso, os ganhadores serão comunicados por e-mail e pelo aplicativo, de acordo com os dados cadastrados na conta do cliente.

Deve-se lembrar que os números da sorte serão disponibilizados no aplicativo do Nubank até um dia antes da data de cada sorteio, de acordo com o regulamento. Basta clicar na seção da promoção no aplicativo e verificar.

Recurso “Buscador de boletos”

O Nubank vem inovando cada vez mais em seu sistema, a fim de facilitar a vida de seus clientes. Dentre as últimas novidades, a empresa lançou um recurso no seu aplicativo chamado de “Buscador de boletos”.

Este recurso permite que a empresa encontre automaticamente suas faturas disponíveis em seu CPF. Após encontrá-las, todas são reunidas em seu aplicativo. Deste modo, não há a necessidade de acessar o e-mail ou abrir um PDF para apenas copiar o código de barras. Já estando no sistema, o banco dará opções de como pagar as contas no próprio aplicativo.

Com esta funcionalidade, o cliente deve receber uma notificação sempre que uma nova fatura for emitida em seu nome. Após a notificação, o usuário poderá realizar o pagamento pelo aplicativo, ou então programar uma data para que este seja feito.

Contudo, a empresa informa que essa função ainda não inclui a busca de boletos de utilidade, como os de infraestrutura (água, luz, internet, gás, impostos, etc). Tais contas podem estar disponíveis em futuras atualizações do serviço.

Deve-se lembrar que o cliente do Nubank também terá a disponibilidade de realizar o pagamento dos boletos através do cartão de crédito. Além de poder utilizar os cartões virtuais do aplicativo, que podem ser cancelados e excluídos a qualquer momento.