Nubank está sorteando R$ 10 mil por mês para seus clientes?

Novidade boa por aí! Você pode ganhar R$ 10 mil apenas usando o seu banco digital. Pelo o que tudo indica, o Nubank está com uma ótima promoção para os seus clientes. Trata-se da campanha “Tudo no Roxinho”, que realiza sorteios com prêmios no valor de R$ 10 mil.

Veja mais a seguir!

Nubank e a promoção Tudo no Roxinho

De acordo com a fintech, a promoção “Tudo no Roxinho” terá duração de três meses. No total, serão realizados quatro sorteios de R$ 10 mil por mês. Além desses, haverá um grande prêmio de R$ 300 mil ao final da ação

Os clientes têm três metas (tarefas) a serem cumpridas. Cada etapa é importante para receber os números para concorrer aos sorteios. O cumprimento da primeira meta garante 1 número, a segunda 5 e a terceira 10.

Nesse sentido, é importante frisar que as metas são cumulativas e personalizadas conforme o limite pré-aprovado e o perfil de cada cliente. Lembrando que o período para se inscrever na promoção foi encerrado no dia 31 de julho.

O banco digital vai sortear 13 certificados de barra de ouro no valor de R$ 10 mil, além do grande prêmio de R$ 300 mil, como mencionado. No que se refere aos sorteios, serão realizados pela Loteria Federal em datas específicas.

Quais as datas dos sorteios pela Loteria Federal?

18 de junho de 2022: 1º sorteio, com apuração realizada no dia 21 de junho de 2022, às 15h;

20 de julho de 2022: 2º sorteio, com apuração no dia 22 de julho de 2022 às 15h;

17 de agosto de 2022: 3º sorteio, com apuração realizada no dia 19 de agosto de 2022 às 15h;

20 de agosto de 2022: 4º sorteio, com apuração no dia 23 de agosto de 2022 às 15h.

E o maior prêmio será sorteado no final de setembro – ainda sem data prevista.

Como funciona a Lista de Confiança do Nubank?

A ferramenta, que foi liberada recentemente, permite que o usuário do aplicativo cadastre seus contatos mais próximos ou frequentes, para efetuar transações a qualquer momento, sem um valor limite.

Para cadastrar os contatos da lista de confiança do Nubank é bem simples. Na página inicial do aplicativo, o usuário deve acessar a “área PIX” e clicar em “Configurações”. Em seguida, deve clicar em “Lista de Confiança” e adicionar os contatos de sua preferência.

É importante lembrar que, por medidas de segurança, o cadastro da lista é passado por uma análise do banco digital, que pode levar de 24 a 48h para aprovação.