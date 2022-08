Nubank explica como define limite do cartão de crédito

Na última sexta-feira (5), o Nubank publicou um esclarecimento em seu blog, sobre a maior dúvida entre seus clientes que utilizam cartões de crédito: o limite. “Por que o meu limite não pode ser maior?”, “Como faço para aumentá-lo?”. A empresa finalmente lançou esclarecimentos a respeito destas perguntas.

Deve-se lembrar que o cartão de crédito é uma modalidade de empréstimo que tem apenas um mês para o vencimento. Neste período, a empresa empresta um dinheiro dela para que você realize as suas compras, este dinheiro pode ser pago à vista ou parcelado. Deste modo, o “limite do cartão” é o valor máximo que o Nubank ou o banco em questão está disposto a te ceder para você realizar as suas compras.

Com relação às compras realizadas de forma parceladas no crédito, o que impacta o limite, é o total da transação e não o valor de cada parcela. Logo, se você realizar uma compra de R$ 1000 em 4 parcelas de R$ 250, o seu limite de crédito será consumido em R$ 1000, no qual será liberado conforme o pagamento das parcelas.

Limite do Nubank

Ao contratar os serviços do Nubank, cada cliente recebe um limite de crédito diferente, isso se deve ao grau de confiança que a empresa tem com a pessoa que está recebendo os valores emprestado. Essa “confiança” do banco diminui caso o cliente tenha:

Nome negativado, quando você atrasa o pagamento de alguma conta;

Renda não comprovada, pois esse quesito mostra sua capacidade de pagar as faturas;

Histórico de dívidas, mesmo para pessoas que já “limparam” seu nome;

Score baixo: é uma pontuação entre 0 e 1000, fornecida pelo Serasa, que indica a probabilidade de uma pessoa pagar ou não uma conta.

A fintech informa que se reserva ao direito de negar pedidos do tipo. Contudo, algumas dicas do próprio Nubank pode ajudar a aumentar o seu limite para compras. Dentre elas é importante concentrar todos os seus gastos em um único local, movimentando bastante sua conta e guardando alguma quantia em dinheiro.

Dicas da empresa

Outra dica importante do Nubank, e uma recomendação para todos que utilizam o cartão de crédito com frequência, é não atrasar as faturas. Deste modo, além de manter um bom score, você não irá criar novas dívidas.

Também é indicado evitar o crédito rotativo, que ocorre quando o cliente paga apenas uma parte da fatura e parcela o restante. Ao acionar o rotativo, você acaba comprometendo o limite total já estipulado. Ao pagar a fatura de uma única vez, antes da data de vencimento, você demonstra um maior comprometimento, que pode ajudar na hora de pedir um aumento no limite.

Os seus dados pessoais também devem ser mantidos atualizados, assim como comprovantes de renda anexados na página inicial do aplicativo. Entretanto, é importante notar que mesmo seguindo todas estas dicas, o seu limite de crédito ainda pode ser negado pelo Nubank. Porém, a longo prazo, a instituição pode acabar liberando reajustes esporadicamente para a conta.