Nubank: Faça isso para aumentar o limite do seu cartão

Quando uma pessoa solicita o cartão de crédito do Nubank, ela tem o seu histórico de crédito analisado pela fintech. Além disso, a empresa faz uma projeção de risco de inadimplência, conforme o perfil do solicitante.

“Nós nos preocupamos com a saúde financeira das pessoas. Também levamos em consideração o quanto é possível liberar de limite sem que a empresa assuma riscos de prejuízo. Por isso, pensamos em um limite que esteja de acordo com os gastos apresentados no cartão” justifica o banco digital.

Assim, caso a ferramenta seja liberada é possível que o limite pré-aprovado não agrade o cliente. No entanto, tomando algumas atitudes é possível aumentar o crédito do cartão. Veja mais a seguir.

Como aumentar o limite Nubank?

De acordo com o Nubank, existem alguns comportamentos que podem contribuir para o aumento do limite do cartão de crédito dos usuários. Confira quais são:

Não atrasar o pagamento das faturas do cartão de crédito;

Explorar bastante o limite atual, ou seja, utilizar o crédito disponível;

Concentrar seus gastos no cartão Nubank;

Evitar o crédito rotativo;

Pagar o total da fatura até a data de vencimento estipulada pelo banco digital;

Manter a renda sempre atualizada no aplicativo do Nubank.

Apesar disso, a fintech informa que outros dados são analisados, como a relação dos clientes com agências de crédito e o comportamento do usuário em compras e pagamentos. Também é verificado o histórico do cliente com o próprio Nubank.

Como pedir aumento de limite no aplicativo?

De todo modo, os clientes também podem solicitar o aumento através do aplicativo, basta seguir os seguintes passos:

Abra o aplicativo; Clique em cartão de crédito e depois em “Ajustar limite”; Selecione o botão “Pedir um aumento”; Digite o valor desejado; Clique na seta para ir para a próxima tela; Escolha o motivo; Pronto!

Feito isto, basta aguardar a resposta do banco digital.

Como ajustar o limite do cartão de crédito pelo app?

Contudo, no aplicativo também é possível ajustar o limite já disponível. Antes de qualquer coisa, será necessário acessar o aplicativo e, em seguida:

Vá na aba de cartão de crédito e depois clique em ‘Ajustar limite’; Em seguida basta arrastar a “gotinha” para a esquerda e diminuir o valor, ou para a direita e aumentar o valor.