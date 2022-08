NUBANK lança conta para jovens de 12 a 17 anos

O Nubank possui uma conta digital destinada a adolescentes de 12 a 17 anos. De acordo com a fintech, os testes do novo serviço já foram iniciados.

O anúncio foi realizado no dia 22 de junho e para que os adolescentes consigam ter uma conta, é necessário que os pais ou responsáveis autorizem a operação.

A empresa informa que “alguns pais e mães poderão pedir uma conta e cartão de débito Nubank para seus filhos e filhas”. Porém, os jovens “ não terão acesso a cartão de crédito, empréstimo, investimento ou qualquer outro produto além da conta ou cartão de débito”.

O banco digital também informou que estudará a necessidade de incluir mais serviços para adolescentes. Até o momento, “jovens de 12 a 17 anos terão acesso apenas à conta e cartão de débito do Nubank. Eles não poderão pedir a função crédito”, informa o banco.

A fintech ressaltou que o lançamento deve incentivar a educação da administração de finanças. Para se certificar do seu objetivo, durante os testes, o banco digital recolherá feedbacks para melhorar o produto.

O que pode ser feito na conta Nubank para adolescentes?

Confira os serviços previstos para a conta do Nubank para adolescentes:

Guardar dinheiro;

Recarga de celular;

Compras online com o cartão de débito virtual;

Sacar dinheiro em caixas eletrônicos; e

Transações bancárias (Pix, TED e outros).

Para criar uma conta, os pais ou responsáveis devem ser correntistas do Nubank. Os clientes escolhidos para participar dos testes poderão visualizar a seguinte mensagem no aplicativo:

“Agora seus filhos menores de idade podem ter uma conta do Nubank”. Assim, caso queira uma conta para o seu filho, basta clicar sobre a aba e seguir com a orientação.

Com relação a seleção dos clientes que são pais ou mães, a empresa diz que não identifica “quais dos nossos clientes têm filhos”. Em razão disso, a notificação pode ser desconsiderada por aqueles que não tenham filhos menores.

Nubank permite aumento do limite de crédito

Dessa forma, confira a seguir, cinco dias que permite o aumento do limite do cartão:

Pagamento regular da fatura do Nubank

Demostrar responsabilidade com as dívidas da instituição deve ser o primeiro passo para a conquista de mais crédito. Neste sentido, pagar as faturas até as datas de vencimento deve ser uma ação constante.

Concentrar os gastos no cartão

Utilizar o limite total disponível, bem como optar por reunir todos os gastos possíveis no roxinho é uma ótima maneira de chamar a atenção da fintech. Isso porque, o Nubank pode entender que precisa de mais crédito.

Manter o nome limpo

Vale ressaltar que deixar de pagar alguma dívida a ponto de ter o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito pode dificultar a concessão de mais limite. Por isso, as contas devem andar sempre em dia.

Atualizar a renda no aplicativo

Caso aconteça uma ampliação da renda, a informação deve constar no aplicativo do banco digital. Através disso, uma margem maior pode ser efetuada, considerando o novo capital financeiro.

Construir um relacionamento com o Nubank

Por fim, mas não menos importante, construa um relacionamento com a instituição financeira. Pode-se alcançar a meta ao contratar outros serviços oferecidos, como seguros, investimentos, entre outros.