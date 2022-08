Nubank lança novo programa de relacionamento; veja como funciona

Lançamento no Nubank! A fintech acaba de anunciar a criação do Nunos, seu novo programa de relacionamento. A intenção é recompensar os clientes pela concentração dos gastos no banco digital, através de seus serviços.

Veja como Nunos funciona a seguir!

Nunos do Nubank

O Nunos é um serviço gratuito e funciona por meio de recompensas concedidas conforme o cumprimento de algumas missões por parte dos clientes. O objetivo é fazer com que a pessoa utilize ao máximo as ferramentas do Nubank, como cartão de crédito, Pix, entre outros.

De acordo com a fintech, o principal objetivo é “permitir que as pessoas se aproximem de seus objetivos pessoais, com incentivos para economizar, aprender sobre finanças e investimentos”. Além disso, o programa tem o intuito de “reconhecer os clientes que escolhem usar os produtos do Nubank como parceiro da vida financeira”.

Quais serão as recompensas das missões do Nunos?

Ao completar todas as missões do mês estabelecidas pelo Nunos, um Baú surpresa será desbloqueado com a recompensa. Segundo o banco digital, as primeiras tarefas serão simples, como utilizar o cartão de débito para pagar um boleto, por exemplo.

Todavia, quanto mais o cliente se dedicar em cumprir as missões, mais chance terá de receber o Super Baú, que contará com recompensas exclusivas. O Nubank citou 5 opções de prêmios como exemplo, veja:

Cupons de desconto para o iFood;

Cupons de descontos para a Shopee;

Descontos em diversos serviços de streaming;

Garrafinha exclusiva do Nubank;

Seguro de Celular do Nubank com cashback.

Contudo, é importante frisar que, até o momento, o Nunos não foi disponibilizado para todos os clientes, pois está em fase de teste com pessoas selecionadas pela fintech.

Nubank libera empréstimo pessoal com ótimas condições

Agora, os clientes do Nubank podem contratar o crédito pré-aprovado com zero burocracia. A oferta pode ser consultada por meio do próprio aplicativo, sendo possível, verificar o valor que pode ser firmado.

O contratante tem a opção de taxas personalizadas e receber o dinheiro imediatamente, permitindo a escolha do melhor momento para começar a pagar. Saiba mais sobre o serviço a seguir!

Empréstimo pessoal do Nubank

Para conferir se o cadastro já está na lista dos pré-aprovados pelo Nubank, basta que o candidato acesse o aplicativo da fintech. Após acessar, confira o valor disponível para contratar, em seguida digite o valor desejado e em quantas parcelas deseja dividir.

De acordo com o banco digital, tudo é automatizado, a taxa de juros é calculada imediatamente no momento da simulação, como também o valor a ser pago mensalmente, de acordo com a data escolhida para o pagamento, sendo possível até 90 dias depois da data da contratação.

Não há uma data exata para começar a pagar, porém, o empréstimo deve ser pago em sua totalidade até 24 meses. Após analisar as condições mostradas pelo aplicativo, o cliente poderá confirmar a sua solicitação. O valor será depositado na sua conta imediatamente.

Como pedir o empréstimo no aplicativo do Nubank?

Veja como realizar o procedimento de contratação do empréstimo do Nubank a seguir:

Acesse o aplicativo da fintech; Nos atalhos da página inicial, vá em “Empréstimo”; Em seguida, toque em “Simular Empréstimo”; Informe o motivo da contratação do crédito; Digite o valor que deseja contratar e o número de parcelas para pagamento; Feito isso, verifique todas as condições, como juros e o valor total do empréstimo.

Caso queira contratar o serviço após a simulação, na mesma aba toque em confirmar transação. Lembrando que será necessário informar alguns dados complementares.