Nubank lança Pix com pagamento no cartão de crédito: veja como usar

O Nubank lançou, recentemente, uma novidade no setor de pagamento, o Pix no Crédito. Com o novo recurso os usuários poderão utilizar o limite do cartão de crédito para realizar pagamentos via Pix.

As transações poderão ser realizadas em apenas 1 ou até 12 parcelas. Pelo aplicativo, é possível fazer simulação da operação em tempo real e conferir as taxas que serão cobradas após a confirmação.

Como funciona o Pix no cartão de crédito do Nubank

O destinatário recebe a transferência do Pix na hora, em seu valor total, mesmo que a operação seja feita com pagamento parcelado pelo cartão de crédito. Cabe salientar que o valor da transferência está vinculado ao limite disponível no cartão.

“O Pix está crescendo cada vez mais no mercado varejista e de serviços, e muitos comerciantes oferecem um desconto pelo seu uso. Com o Pix no crédito, oferecemos aos clientes uma alternativa para aproveitar esses descontos, ao mesmo tempo em que permitimos parcelar a compra para melhor adequar às suas necessidades financeiras”, comenta Jeremy Selesner, diretor da área de cartões do Nubank.

A partir desta quinta-feira (21), o serviço estará disponível para uma parcela reduzida dos clientes da fintech. A liberação do Pix no Crédito ocorrerá de forma gradual, mas em breve todos vão poder fazer as operações.

Nubank é a 2ª instituição com mais chaves Pix cadastradas

De acordo com o Banco Central do Brasil, o Nubank é a segunda instituição financeira no país com mais chaves Pix cadastradas. O serviço é ilimitado e livre de tarifas para todos os bancos.

Sendo assim, é possível afirmar que muito poderão utilizar a novidade do banco digital, o que dará um retorno muito grande à empresa.

Saiba como alterar o limite do PIX via aplicativo

O Nubank possui uma função relacionada ao PIX que ainda é desconhecida por muitos clientes da fintech. Trata-se do ajuste do limite do valor a ser transferido pelo aplicativo.

Os usuários do banco digital podem ajustar os limites por meio da aba “Meus limites Pix”. O objetivo do Nubank com o lançamento da ferramenta é fazer com que os clientes possam ter mais segurança em suas transações financeiras.

Como alterar o limite do PIX no Nubank?

Na tela inicial do aplicativo do Nuabnk, clique em “Área Pix”;

Em seguida, clique em “Configurar Pix” e depois em “Meus limites Pix”;

Selecione “Editar” e defina os limites desejados;

Insira a sua senha para confirmar a operação e pronto.

É importante lembrar que, alguns procedimentos, como esse por exemplo, necessitam de análise do banco. Portanto, para que a alteração seja efetivada, o usuário deve aguardar entre 24 a 48h para aprovação.