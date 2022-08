Nubank lança plataforma para clientes que foram vítimas de golpe

Nos últimos meses os golpes envolvendo o banco digital Nubank tem circulado cada vez mais nas redes sociais. Pensando nisso, a fintech criou o SOS Nu, canal que contém dicas para os usuários que acabaram caindo em golpes ou sendo vítimas de furtos ou roubos.

O SOS Nu é uma área dentro do blog do Nubank, onde o banco digital reuniu algumas dicas que podem ser úteis para os clientes que sofreram algum crime virtual. A plataforma permite que os usuários encontrem o passo a passo de como proceder nesses casos, ou seja, informa como realizar um Boletim de Ocorrência e o processo que o usuário deve seguir se valores tiverem sido desviados.

“Queremos que nossos clientes possam se proteger e ter fácil acesso ao que precisam saber nessa hora difícil. Nós trabalhamos sempre para manter nossos clientes mais seguros, não só com nossos produtos e serviços, mas também com conteúdo informativo e educacional.”, diz Cristina Junqueira, co-fundadora e CEO do Nubank no Brasil.

Apesar da novidade ter como objetivo aumentar a segurança dos clientes, o Nubank explica que o SOS Nu não substitui seus canais de atendimento. “Ele é apenas um guia com instruções do que fazer dependendo do tipo de situação que você esteja passando – assim, nossos clientes já podem ir pelo caminho correto, agilizando a resolução dos problemas.”, informa o blog do banco digital.

Veja alguns exemplos de golpes informados na plataforma SOS do Nubank

Alguns dos golpes mais comuns aplicados nos últimos meses ocorrem quando os criminosos passam por instituições financeiras, oferecendo dinheiro aos usuários. Nesses casos, os golpistas têm se aproveitado bastante de datas comemorativas, desta forma, links são enviados a vítimas solicitando alguns dados pessoais e financeiros e alegando que os cidadãos receberão dinheiro.

Além dos golpes envolvendo os bancos digitais, os criminosos também se passam pela Receita Federal. “Esses golpes geralmente envolvem o pagamento de tributos que, na realidade, não existem. É muito comum que os golpistas também usem a identidade visual da Receita Federal e atraiam as vítimas com o uso de termos comumente associados à instituição, como regularização de dados cadastrais ou imposto de renda, por exemplo”, explica o Nubank em seu blog.

Por conta disso, é importante que os cidadãos estejam sempre atentos ao movimentar dinheiro online. A plataforma SOS Nu disponibiliza mais informações sobre os golpes que estão circulando com o objetivo de alertar seus usuários.

Saiba como se proteger ao cair em golpes online

Por se tratar de um crime virtual, ao cair em um golpe pela internet é importante que os consumidores registrem a ocorrência, ou seja, realizem um Boletim de Ocorrência. Esse procedimento é bem simples e pode ser feito online.

É indicado que os usuários informem o banco de relacionamento o mais rápido possível. No caso do Nubank, os clientes podem entrar em contato via chat no aplicativo, por telefone ligando no número 0800 608 6236 ou por e-mail.

Ao entrar em contato a vítima deve informar detalhadamente o ocorrido. Também é indicado encaminhar o Boletim de Ocorrência para o endereço de e-mail meajuda@nubank.com.br. Mais informações sobre como proceder em casos de golpes ou fraudes mais específicas podem ser obtidas na plataforma SOS do Nubank.