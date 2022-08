NUBANK permite parcelamento em até 24x em compras

Muitos brasileiros preferem realizar compras e parcelar o pagamento. Isso porque, em muitas ocasiões, adquirir um produto à vista pode se tornar impossível para muitos consumidores.

Pensando nessa questão, o Nubank lançou, recentemente, o NuPay. A novidade se refere a um serviço de pagamentos com cartão de crédito ou débito para o e-commerce. Com ele, os clientes podem fazer compras dentro do próprio aplicativo da fintech.

A vantagem é que há opções quanto a forma de pagamento, que pode ser através de transações, à vista, débito, ou até mesmo em 24 vezes sem juros. Além disso, a opção é mais segura, uma vez que para realizar uma compra não é necessário fornecer aos comerciantes seus dados bancários.

O Nubank

Atualmente, o Nubank é um dos maiores bancos digitais da América Latina, com mais de 50 milhões de clientes no mundo, a fintech sempre busca inovações no ambiente tecnológico.

No Brasil, a sede da instituição está localizada na capital São Paulo. Dentre os serviços oferecidos pela fintech, podemos destacar os mais famosos:

Cartão de crédito e débito (o famoso roxinho);

A NuConta (conta virtual);

Empréstimos;

Investimentos;

Conta virtual para CNPJ;

Seguros e outros.

Veja como aumentar o limite do seu cartão do Nubank

O cartão de crédito do Nubank é um dos mais solicitados do mercado financeiro atualmente. O cartão do banco digital não possui anuidade e disponibiliza diversos benefícios. No entanto, na maioria das vezes o limite concedido é abaixo do esperado.

Portanto, confira abaixo algumas dicas para aumentar o limite do seu roxinho.

Concentre as despesas no seu cartão de crédito

A primeira dica é concentrar todos os seus gastos na ferramenta do Nubank. Dessa forma, é possível garantir que todo o seu limite vai ser bem explorado, o que pode deixar evidente para fintech que você precisa de mais crédito.

Mantenha o CPF livre de restrições

Um dos fatores que podem te ajudar a aumentar o limite no cartão da fintech é manter o seu histórico de crédito intacto. Isso acontece quando você anda em dia com o pagamento das suas dívidas, não ficando inadimplente com o Nubank ou qualquer outra empresa, longe da restrição do CPF.

Pague a fatura em dia

Além de evitar cair em dívidas, também é importante não atrasar o pagamento das faturas do Nubank. Ao pagar a dívida no dia do vencimento significa que você honra com seus compromissos, inclusive com a instituição financeira. Vale ressaltar que pagar o valor mínimo não é uma boa ideia.

Desenvolva um relacionamento com o Nubank

Também é possível estreitar os laços com a fintech ao contratar outros serviços disponibilizados. A ação pode te ajudar a conseguir um limite maior para o cartão de crédito.

Mantenha os seus dados da renda em dia

Por fim, outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atualizados, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite.