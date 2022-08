Nubank: saiba como alterar o limite do PIX pelo aplicativo

Clientes do Nubank podem definir limites no valor das transferências diárias e noturnas realizadas com o Pix. O ajuste pode ser feito pela opção “Meus limites Pix”. O recurso traz mais segurança aos usuários, considerando que o Pix também passou a ser utilizado em golpes.

Como alterar o limite do Pix no Nubank?

O processo é bem simples. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na página inicial, selecione “Área Pix”; Em seguida, toque em “Configurar Pix” e depois escolha “Meus limites Pix”; Feito isto, clique em “Editar” e defina os limites desejados, tanto para o período diurno, como para o período noturno; Insira a sua senha para confirmar a transação; Por fim, aguarde o prazo necessário para que a alteração seja efetivada, sendo de 24 a 48 horas.

Lista de confiança do Nubank

Além da opção de alterar o limite das transações via Pix, os usuários podem usar a “Lista de confiança Pix”. Por meio dela, é possível selecionar os contatos que podem receber valores acima dos limites estipulados em qualquer horário.

Veja como realizar o procedimento a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na página inicial, selecione “Área Pix”; Em seguida, clique em “Configurar Pix” e depois escolha “Lista de confiança”; Feito isto, toque em “Adicionar contato” e preencha os dados solicitados; Informe sua senha de 4 dígitos para confirmar a transação; Aguarde o prazo para a inclusão do contato na lista, que também é de 24 a 48 horas após a solicitação; Quando o procedimento for finalizado, uma notificação será enviada para o e-mail informado no app.

Nubank agora terá função para agendar PIX

Clientes do Nubank podem agendar transações via PIX para chaves utilizadas com recorrência. A nova funcionalidade da fintech foi liberada e está disponível para usuários Android e iOS.

Inicialmente, o Pix Recorrente só terá frequência mensal. Portanto, só será possível agendar uma transação para cada chave recorrente ao mês. A novidade está sendo liberada de forma gradual, então pode ser que demore chegar até você.

Segundo o banco digital, a intenção é que o recurso traga mais praticidade aos clientes. “O Pix Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam”, explicou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.

Uma outra novidade anunciada pelo Nubank nesta semana foi o Buscador de Boletos. A nova ferramenta permitirá aos usuários descobrir todos os boletos bancários emitidos em seu CPF e/ou CNPJ.

A intenção, não diferente da do outro recurso, é proporcionar agilidade aos clientes da fintech. É importante frisar que ambos os serviços estão disponíveis na área “Assistente de Pagamentos”, disponível na tela inicial do aplicativo.