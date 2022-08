NUBANK: Saiba como contratar EMPRÉSTIMO com primeiro pagamento em 3 meses; veja

O Nubank oferece por meio de seu aplicativo um empréstimo pessoal com prazo de até 90 dias para começar a pagar. A modalidade possui condições especiais e, por esse motivo, costuma chamar a atenção de muitos clientes.

Caso esteja procurando uma oportunidade de crédito com condições especiais, confira a seguir mais informações do serviço do Nubank e veja como solicitá-lo.

Empréstimo com primeiro pagamento para 90 dias

Além do período de carência de 90 dias para começar a pagar o empréstimo, a fintech permite que a dívida seja parcelada em até 24 vezes. O cliente ainda pode escolher qual a melhor data de pagamento e quantidade de parcelas através do aplicativo.

O serviço, que é disponibilizado apenas para as pessoas que já possuem uma conta no Nubank, é fácil de ser solicitado. Para descobrir se há limite pré-aprovado para você, acesse o aplicativo e confira as condições de contratação. Veja os passos a seguir:

Abra o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS; Clique na aba “Empréstimo”; Selecione a opção “Simular Empréstimo”; Informe o motivo da realização do empréstimo; Defina a modalidade; Informe o valor desejado; Escolha a quantidade de parcelas; Estabeleça a melhor data de pagamento (com carência de até 90 dias); Veja as condições oferecidas; Caso concorde com tudo, finalize a operação.

O pagamento do empréstimo ocorre mensalmente por meio da conta do banco digital. Portanto, o cliente deve depositar o valor da parcela em sua conta para que seja debitado na data de vencimento. Em caso de atraso, é cobrada uma multa fixa de 2%, além de juros.

Veja como cancelar uma compra no cartão do Nubank

Caso não reconheça alguma compra feita no cartão de crédito do Nubank, saiba que é possível cancelá-la. Normalmente, a primeira coisa a se fazer é entrar em contato com o estabelecimento onde a compra foi realizada.

Isso se deve ao fato de que as operadoras de crédito não possuem autonomia para cancelar uma compra sem considerar os dois lados da transação. Assim, caso o estabelecimento esteja incomunicável ou não tenha prestado nenhum tipo de assistência, é preciso buscar outras alternativas.

Na prática, é possível solicitar a ajuda do Nubank para contestar a compra através do processo de Chargeback. Veja como a seguir.

Como pedir estorno da compra no Nubank

Acesse o app do Nubank; Toque na aba “Cartão de crédito”; Clique na opção de visualizar a fatura e depois na compra que deseja cancelar; Feito isto, toque em “Relatar um problema”; Agora, especifique o motivo do cancelamento; O Nubank te redirecionará para entrar em contato com o estabelecimento; Caso não seja respondido, toque em “Continuar mesmo assim”; Para finalizar, envie um comprovante de pagamento para abrir a solicitação de contestação da compra.

Quais compras podem ser contestadas?

A contestação da compra pode ser realizada nas seguintes situações:

caso tenha comprado um produto e recebeu outro;

caso a mercadoria veio com defeito e não foi trocada;

caso não reconheça a compra na fatura; ou

caso se arrependa de ter feito a compra dentro do prazo permitido e não recebeu assistência da loja.