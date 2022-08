NUBANK: Saiba como emitir o cartão de crédito virtual

O Nubank concede aos seus clientes diversos benefícios, no entanto, o mais requisitado é o cartão de crédito da fintech. Além de não possuir anuidade, a ferramenta oferece várias vantagens.

Os clientes do banco digital podem obter o cartão físico e o cartão de crédito virtual. O recurso é muito comum nos bancos digitais, que facilita o dia a dia dos usuários.

Cartão de crédito virtual do Nubank

A ferramenta permite ao usuário um acesso mais rápido e seguro, além de ajudá-lo a controlar as despesas, uma vez que serve como uma segunda opção do cartão físico. Mesmo que estejam atrelados ao mesmo limite, as contas podem ser divididas.

O cartão de crédito virtual permite que o cliente faça compras online, além de poder usá-lo com exclusividade para esses tipos de movimentações. No Nubank, qualquer usuário pode adquirir o serviço, disponível desde 2017.

Para ter acesso ao cartão virtual do Nubank, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do Nubank; Selecione a aba “Meus Cartões”; Depois disso, toque em “Criar Cartão Virtual”; Na sequência, clique em “Criar Cartão Virtual”; Para finalizar, nomeei seu cartão.

Pronto, você já pode usar o cartão de crédito virtual para pagar suas contas. Lembrando que ele é carregado no próprio celular pelo aplicativo da fintech.

Nubank agora terá função para agendar PIX

Clientes do Nubank podem agendar transações via PIX para chaves utilizadas com recorrência. A nova funcionalidade da fintech foi liberada e está disponível para usuários Android e iOS.

Inicialmente, o Pix Recorrente só terá frequência mensal. Portanto, só será possível agendar uma transação para cada chave recorrente ao mês. A novidade está sendo liberada de forma gradual, então pode ser que demore chegar até você.

Segundo o banco digital, a intenção é que o recurso traga mais praticidade aos clientes. “O Pix Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam”, explicou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.

Uma outra novidade anunciada pelo Nubank nesta semana foi o Buscador de Boletos. A nova ferramenta permitirá aos usuários descobrir todos os boletos bancários emitidos em seu CPF e/ou CNPJ.

A intenção, não diferente da do outro recurso, é proporcionar agilidade aos clientes da fintech. É importante frisar que ambos os serviços estão disponíveis na área “Assistente de Pagamentos”, disponível na tela inicial do aplicativo.