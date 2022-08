Nubank Ultravioleta: Cashback rende 200% do CDI

Cartão Ultravioleta do Nubank tem cashback que rende 200% do CDI. A ferramenta da categoria Black também possui uma série de vantagens.

Há um ano o Nubank lançou o cartão Ultravioleta. A ferramenta possui várias vantagens por ser da categoria Black, a exemplo do cashback, que devolve 1% do valor total gasto na operação. Além disso, a quantia rende a 200% do CDI, sem prazo para expirar.

Rendimento do cashback do cartão Ultravioleta?

Os usuários do cartão Nubank Ultravioleta podem acompanhar os rendimentos do dinheiro do cashback de forma simples, através do aplicativo da instituição financeira. O procedimento é bem rápido, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Nubank; Na tela inicial, toque em “Meu Ultravioleta”. Ele fica abaixo da seção do cartão de crédito; Feito isto, vá na opção “Crescendo a 200% do CDI”; Em seguida, será possível visualizar o histórico do cashback de todos os meses, com detalhes dos recebidos, resgates e crescimento por tempo; Também será possível conferir o total acumulado do rendimento do cashback, desde a primeira compra realizada com o Ultravioleta.

Quais são as vantagens do cartão Ultravioleta?

Como já mencionado, o cartão Ultravioleta do Nubank possui diversas funções super vantajosas para os clientes. Portanto, confira abaixo as maiores vantagens da ferramenta:

O cashback cai na hora, não expira e cresce de forma automática a 200% do CDI ao ano;

Possui seguros de viagens gratuitos;

Permite acesso grátis à sala VIP do aeroporto Internacional de Guarulhos;

Possui um design exclusivo em metal sem número, para maior segurança dos clientes;

Mensalidade de R$ 49 que é gratuita todas as vezes que os gastos no cartão forem de ao menos R$ 5 mil ao mês, ou forem investidos R$ 150 mil entre o Nubank e o Nu Invest.

Como solicitar um cartão Ultravioleta?

Para solicitar o cartão, o interessado deve acessar o site do Nubank e entrar na lista de espera. Contudo, vale adiantar que não há exigência de renda mínima.

Isso porque, só após a pessoa ser chamada pelo banco digital é que terá o seu histórico de credito analisado. Caso haja aprovação, chegará um e-mail e uma mensagem no aplicativo do Nubank.