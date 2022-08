NUBANK vai dar R$200 aos seus clientes; veja como resgatar

O Nubank liberou, recentemente, uma novidade para os seus clientes. O novo serviço se trata do contactless, o pagamento por aproximação com o cartão da fintech.

O valor limite para pagamentos sem senha é, atualmente, R$ 200. No entanto, o limite do cartão pode ser reajustado pelo cliente através do próprio aplicativo, de maneira prática.

Até o momento, o Nubank não lançou a opção de correção do limite do crédito por aproximação. Portanto, cabe exclusivamente ao cliente decidir em ter o novo limite liberado na funcionalidade ou desativar a função.

O novo serviço permite que os pagamentos sejam feitos apenas por aproximação, sem a necessidade de usar o cartão. Essa funcionalidade vale para as modalidades crédito e débito.

A ativação da nova funcionalidade acontece de maneira imediata, logo após a primeira aquisição com o cartão, quando é inserido na maquininha. Após a liberação, o cliente poderá usar a função quando quiser.

As compras feitas por meio de aproximação são criptografadas com o objetivo de garantir a segurança da transação, uma vez que o uso de senha passa a ser obrigatório para pagamento superior a R$ 200.

O cliente que não quiser utilizar a nova funcionalidade na hora de realizar as suas compras com contactless, aproximação, será necessário seguir os três passos:

Acesse o aplicativo Nubank e clique na seta abaixo do seu nome; Escolha a opção “Configurar cartão”; Desative “Compras por aproximação”

Pronto, seguindo os três passos acima, a função contactless do cartão de crédito será desativada da conta do cliente.

Nubank agora terá função para agendar PIX

Clientes do Nubank podem agendar transações via PIX para chaves utilizadas com recorrência. A nova funcionalidade da fintech foi liberada na última quarta-feira (29) e está disponível para usuários Android e iOS.

Inicialmente, o Pix Recorrente só terá frequência mensal. Portanto, só será possível agendar uma transação para cada chave recorrente ao mês. A novidade está sendo liberada de forma gradual, então pode ser que demore chegar até você.

Segundo o banco digital, a intenção é que o recurso traga mais praticidade aos clientes. “O Pix Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam”, explicou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.

Outra novidade anunciada pelo Nubank nesta semana foi o Buscador de Boletos. A nova ferramenta permitirá aos usuários descobrir todos os boletos bancários emitidos em seu CPF e/ou CNPJ.

A intenção, não diferente da do outro recurso, é proporcionar agilidade aos clientes da fintech. É importante frisar que ambos os serviços estão disponíveis na área “Assistente de Pagamentos”, disponível na tela inicial do aplicativo.