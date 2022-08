Nubank: Veja como aumentar o limite do seu cartão a partir de setembro

O cartão de crédito do Nubank é um dos mais solicitados do mercado financeiro atualmente. O cartão do banco digital não possui anuidade e disponibiliza diversos benefícios. No entanto, na maioria das vezes o limite concedido é abaixo do esperado.

Portanto, confira abaixo algumas dicas para aumentar o limite do seu cartão Nubank já no mês de setembro.

Concentre as despesas no seu cartão de crédito

A primeira dica é concentrar todos os seus gastos na ferramenta do Nubank. Dessa forma, é possível garantir que todo o seu limite vai ser bem explorado, o que pode deixar evidente para fintech que você precisa de mais crédito.

Mantenha o CPF livre de restrições

Um dos fatores que podem te ajudar a aumentar o limite no cartão da fintech é manter o seu histórico de crédito intacto. Isso acontece quando você anda em dia com o pagamento das suas dívidas, não ficando inadimplente com o Nubank ou qualquer outra empresa, longe da restrição do CPF.

Pague a fatura em dia

Além de evitar cair em dívidas, também é importante não atrasar o pagamento das faturas do Nubank. Ao pagar a dívida no dia do vencimento significa que você honra com seus compromissos, inclusive com a instituição financeira. Vale ressaltar que pagar o valor mínimo não é uma boa ideia.

Desenvolva um relacionamento com o Nubank

Também é possível estreitar os laços com a fintech ao contratar outros serviços disponibilizados. A ação pode te ajudar a conseguir um limite maior para o cartão de crédito.

Mantenha os seus dados da renda em dia

Por fim, outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atualizados, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite.

Os bancos digitais estão ganhando mais espaço no mercado financeiro a cada dia. Dentre os principais, está o Nubank, uma das maiores fintechs da América Latina.

Diante a tantos serviços descomplicados, práticos e sem burocracia, surge o questionamento se o dinheiro depositado na conta digital do Nubank realmente rende e, se rende, por qual percentual ele é calculado.

Quanto rende o dinheiro na conta do Nubank?

Antes de mais nada, é importante compreender a da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). No banco digital, o CDI é de 100%, o que significa dizer que os rendimentos oferecidos estão em aproximadamente 12,65%.

Por exemplo: Caso você deixe R$ 1.000 na sua NuConta, em um mês, haverá o acréscimo de R$ 10, ou seja, R$ 1.010. Vale ressaltar que por ano, o rendimento é superior ao da caderneta de poupança.

Como consultar o dinheiro na conta do Nubank?

O cliente do Nubank pode consultar o saldo da sua conta pelo próprio aplicativo, na tela inicial. Basta acessar a plataforma digital e entrar na aba da conta digital. Além disso, é possível ver o extrato da conta.

Taxa CDI

A Taxa CDI, também conhecida como Taxa DI é considerada o parâmetro para todos os rendimentos de renda fixa. As suas operações são realizadas diariamente, em razão, a taxa também é constantemente atualizada.

O percentual é calculado pela Cetip (Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados). Por fim, para consultar qual é a taxa CDI diária, basta acessar o site da B3.

