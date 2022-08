NUBANK: Veja como criar um cartão de crédito virtual

O Nubank concede aos seus clientes, além do cartão de crédito físico, o cartão de crédito virtual. O recurso é muito comum nos bancos digitais e muitas vezes é tido como vantagem.

Cartão de crédito virtual do Nubank

A ferramenta permite ao usuário um acesso mais rápido e seguro, além de ajudá-lo a controlar as despesas, uma vez que serve como uma segunda opção do cartão físico. Mesmo que estejam atrelados ao mesmo limite, as contas podem ser divididas.

O cartão de crédito virtual permite que o cliente faça compras online, além de poder usá-lo com exclusividade para esses tipos de movimentações. No Nubank, qualquer usuário pode adquirir o serviço, disponível desde 2017.

Para ter acesso ao cartão virtual do Nubank, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do Nubank; Selecione a aba “Meus Cartões”; Depois disso, toque em “Criar Cartão Virtual”; Na sequência, clique em “Criar Cartão Virtual”; Para finalizar, nomeei seu cartão.

Pronto, você já pode usar o cartão de crédito virtual para pagar suas contas. Lembrando que ele é carregado no próprio celular pelo aplicativo da fintech.

Dinheiro guardado no Nubank? Saiba como resgatar os valores

Atualmente, o Nubank conta com um serviço que permite ao cliente investir parte do saldo disponível em sua conta digital de maneira bem simples. Caso o cidadão tenha que sacar o dinheiro investido, é possível tê-lo a qualquer momento.

A princípio, o serviço está disponível por meio do aplicativo da fintech. É importante ressaltar que a função “guardar dinheiro” é diferente do “resgate planejado”, que define uma data futura (até dois anos) para sacar o dinheiro, entregando um rendimento maior.

Nesse caso, o aplicativo não permite resgatar o valor antes do tempo escolhido. Então, na hora de separar uma quantia para o rendimento, é necessário estar atento a opção escolhida. Seja como for, as orientações para realizar a operação são válidas para ambas as funções. Confira!

Veja como sacar o dinheiro guardado no Nubank

Abra o aplicativo do Nubank e toque em “Conta”; Na sequência, toque em “Dinheiro guardado” logo abaixo do saldo disponível; Em seguida, clique em “Disponível a qualquer momento” para continuar o resgate; O aplicativo vai mostrar o saldo disponível para saque e quanto ele está rendendo ao ano; Depois, toque na opção “Resgatar” no canto inferior esquerdo; Para finalizar, digite o valor que gostaria de resgatar e depois toque em “Resgatar” na parte inferior da tela — o dinheiro vai estar disponível na conta em poucos segundos.

O cliente pode resgatar os valores quantas vezes quiser, no entanto, como mencionado anteriormente, é necessário realizar a opção correspondente.

A fintech não cobra taxas ou tarifas ao realizar a operação, então, o cliente pode ficar tranquilo ao sacar o dinheiro.

Diante disso, agora você já sabe como resgatar dinheiro guardado no Nubank. Fazendo isso, o valor retorna para sua conta.