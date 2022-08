NUBANK: Veja como desativar a opção de empréstimo pré-aprovado

Os clientes do Nubank criticaram, recentemente, em suas redes sociais a disposição dos serviços da fintech no aplicativo. Segundo os usuários, a opção do empréstimo pré-aprovado está em uma posição muita explicita na plataforma.

A reclamação se deve pela facilidade que criminosos podem encontrar ao roubar ou furtar o celular de um cidadão. Ao acessar o aplicativo do Nubank, sem muitas dificuldades, as pessoas de má fé conseguiriam contratar o crédito.

“Eu SEI que dá pra tirar isso mas o app não devia deixar isso tão explícito ainda mais depois de tantos casos de fraudes que aparece toda semana”, disse um cliente e usuário no Twitter.

Posso desativar o atalho de empréstimo no Nubank?

Sim. No entanto, a operação não é muito prática. Isso porque, é necessário entrar em contato com o suporte da fintech, acessando a opção “Me Ajuda” (ícone de ponto de interrogação)

Na sequência, será necessário selecionar “Fale com a gente”, no fim da página. Para resolver o problema, basta solicitar o bloqueio do atalho do empréstimo aos atendentes.

Vale ressaltar que ao desativar o recurso, a fintech explica que o cliente poderá reverter o bloqueio, no entanto, precisará entrar em contato com a empresa novamente.

Contudo, após reativado, o valor do empréstimo pré-aprovado pode não ser o mesmo, considerando que o banco realizará uma nova análise de crédito.

Nubank lança função de Pix no cartão de crédito

O Nubank anunciou no último dia 21, o lançamento da sua mais nova função, o Pix no crédito. Com ele, os clientes poderão utilizar o limite do cartão de crédito para realizar transferências de forma instantânea.

Além disso, o cliente pode fazer o pagamento do valor em uma única vez ou parcelar em até 12 vezes. Segundo a fintech, o novo recurso permite transferir valores para pessoas físicas e também pessoas jurídicas (empresas).

Para os destinatários das transações, não há diferença quanto a operação. Portanto, ele recebe o Pix normalmente em sua conta. A vantagem é que o usuário poderá simular a transferência antes de realizá-la.

Qual o objetivo do PIX no crédito?

A criação do PIX no Crédito ajudará os clientes que precisam realizar um Pix, mas infelizmente não possuem saldo na conta bancária. Ademais, o recurso permite que os clientes concentrem os seus gastos em um único local.

Caso a novidade ainda não tenha chegado ao seu aplicativo, tente atualizá-lo na loja referente ao seu sistema operacional.