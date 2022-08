NUBANK: Veja como desativar o pagamento por aproximação pelo aplicativo

Recentemente, o Nubank lançou a função contactless, que permite pagamentos por aproximação com o cartão de crédito.

No entanto, com o aumento das tecnologias, também é elevado o nível de golpes. Uma desvantagem de habilitar o cartão para realizar pagamentos por aproximação é a sua fácil utilização por terceiros caso o cartão seja perdido ou roubado.

Pensando nisso, o Nubank implementou um recurso no roxinho que limita o valor das compras por aproximação em R$ 200. Embora ainda seja disponibilizada uma margem para gasto, o valor é considerado reduzido.

A opção foi oferecida, mas o usuário pode ou não habilitá-la. Vale ressaltar que, caso tenha interesse, é possível até mesmo interromper a possibilidade de realizar o pagamento de contas por aproximação no cartão.

A ativação e desativação da funcionalidade é possível quantas vezes for necessário, lembrando que todo o procedimento deve ser realizado via aplicativo da fintech.

Quero aumentar o limite. O que fazer?

No geral, não é possível aumentar o valor do limite para pagamentos por aproximação caso o recurso seja habilitado. O máximo é R$ 200, e nas situações em que a compra for maior que a margem, será necessário inserir o cartão na maquininha e informar a senha.

Todavia, se precisar desabilitar a função, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do Nubank ;

; Vá no seu perfil, selecionando a seta abaixo do seu nome;

Escolha a opção “Configurar cartão”;

Na sequência, toque em “Desative comprar por aproximação”;

Pronto! A partir daí as compras serão realizadas com a inserção do cartão na maquininha e senha.

Dinheiro guardado no Nubank? Saiba como resgatar os valores

Atualmente, o Nubank conta com um serviço que permite ao cliente investir parte do saldo disponível em sua conta digital de maneira bem simples. Caso o cidadão tenha que sacar o dinheiro investido, é possível tê-lo a qualquer momento.

A princípio, o serviço está disponível por meio do aplicativo da fintech. É importante ressaltar que a função “guardar dinheiro” é diferente do “resgate planejado”, que define uma data futura (até dois anos) para sacar o dinheiro, entregando um rendimento maior.

Nesse caso, o aplicativo não permite resgatar o valor antes do tempo escolhido. Então, na hora de separar uma quantia para o rendimento, é necessário estar atento a opção escolhida. Seja como for, as orientações para realizar a operação são válidas para ambas as funções. Confira!

Veja como sacar o dinheiro guardado no Nubank

Abra o aplicativo do Nubank e toque em “Conta”; Na sequência, toque em “Dinheiro guardado” logo abaixo do saldo disponível; Em seguida, clique em “Disponível a qualquer momento” para continuar o resgate; O aplicativo vai mostrar o saldo disponível para saque e quanto ele está rendendo ao ano; Depois, toque na opção “Resgatar” no canto inferior esquerdo; Para finalizar, digite o valor que gostaria de resgatar e depois toque em “Resgatar” na parte inferior da tela — o dinheiro vai estar disponível na conta em poucos segundos.

O cliente pode resgatar os valores quantas vezes quiser, no entanto, como mencionado anteriormente, é necessário realizar a opção correspondente.

A fintech não cobra taxas ou tarifas ao realizar a operação, então, o cliente pode ficar tranquilo ao sacar o dinheiro.

Diante disso, agora você já sabe como resgatar dinheiro guardado no Nubank. Fazendo isso, o valor retorna para sua conta.