NUBANK: veja como enviar dinheiro para a sua conta com ESTA estratégia

De acordo com informações oficiais do Nubank, é muito prático enviar para a NuInvest o valor que deseja investir de qualquer conta bancária de sua titularidade, seja ela conta corrente ou poupança.

Nesse sentido, confira a seguir como enviar dinheiro para a sua conta na NuInvest.

Como enviar dinheiro para a conta na NuInvest

De acordo com informações oficiais da fintech, para isso, o cliente deve fazer uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) usando os dados abaixo:

Banco: 140 (Easynvest) ou ISPB: 62169875

Agência: 0001

Conta

Conforme informações oficiais, para localizar o número da sua Conta Corrente NuInvest faça o seguinte caminho: Mais > Depósitos e Retiradas > Transferências. Exemplo: 1234567-0, não esqueça de colocar o dígito zero no final;

Favorecido: o próprio cliente (coloque o seu nome, não do NuInvest);

Tipo: TED-D (mesma titularidade) entre contas correntes.

O Nubank pede que o cliente tenha atenção e não utilize a modalidade de transferência para instituição financeira.

O Nubank não aceita depósitos em dinheiro, cheque ou transferências em nome de terceiros

Além disso, a fintech ressalta que não aceita depósitos em dinheiro, cheque ou transferências em nome de terceiros. E também não é possível enviar dinheiro diretamente da sua conta do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

A NuInvest tem Pix?

Conforme informações oficiais da fintech, ainda não é possível realizar transferências via Pix direto para a NuInvest. No entanto, o Nubank informa que, se você é cliente Nubank, pode fazer o Pix para sua Nu conta e, depois, fazer a transferência do valor via TED para a NuInvest sem pagar nenhuma taxa.

A fintech ressalta que com a sua conta do Nubank, você não paga nada para fazer um TED para a sua conta na NuInvest. Além da opção de investimento, a fintech possui o cartão de crédito tradicional sem tarifas e o cartão Nubank Ultravioleta.

Cartão de crédito roxinho

Conforme informações oficiais, o cartão roxinho não tem anuidade, é controlado pelo app e possui suporte do Nubank. Já o Nubank Ultravioleta é um produto novo que foi pensado para quem quer ir além, de acordo com a própria fintech.

Cartão de crédito Ultravioleta

O Nubank Ultravioleta é um cartão feito em metal, além de ter benefícios como cashback instantâneo de 1% que não expira e cresce automaticamente 200% do CDI.

Além disso, o Nubank Ultravioleta tem uma mensalidade de R$ 49. Conforme informa fintech, se você gastar, pelo menos, R$ 5 mil reais por mês no cartão ou tiver, ao menos, R$ 150 mil guardados ou investidos entre o Nubank e o Nu invest, essa mensalidade não é cobrada. As informações citadas estão disponíveis no site oficial do Nubank. Sendo assim, para obter mais informações, acesse o site oficial da fintech.