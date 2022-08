NUBANK: Veja como recarregar o celular pelo aplicativo

O Nubank possui uma função de recarga de celular pelo seu aplicativo. Através dela, os clientes do banco digital que possuem um plano pré-pago ou controle, podem colocar crédito no telefone diretamente na plataforma.

O Nubank possui uma função de recarga de celular pelo seu aplicativo. Através dela, os clientes do banco digital que possuem um plano pré-pago ou controle, podem colocar crédito no telefone diretamente na plataforma com o seu saldo da conta Nu ou pelo cartão de crédito da instituição.

Veja a seguir como realizar uma recarga no seu celular através do aplicativo Nubank:

Acesse o aplicativo Nubank no seu aparelho; Na página inicial, deslize a primeira fileira de ícones para esquerda e toque na opção “Recarga de celular”; Feito isto, digite o número de celular para receber a recarga e clique em “Continuar”; Selecione a sua operadora e toque em “Continuar”; Em seguida, indique a forma de pagamento sendo “Conta” ou “Cartão de Crédito”; Agora, informe o valor da recarga e clique em “Continuar”; Por fim, confira os dados como número de celular e valor, e toque em “Confirmar Pagamento”.

Pronto! Em breve você receberá um SMS confirmando a sua recarga. Vale ressaltar que o número em que foi feita a operação ficará salvo no aplicativo para recargas futuras até outro o substitua.

Saiba como antecipar as compras parceladas no Nubank

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do país, oferece diversos serviços em seu aplicativo. Um deles se trata da possibilidade de antecipar as parcelas de compras.

O cliente que deseja liberar limite no cartão de crédito para a realização de novas compras, pode antecipar a fatura ou até mesmo a parcela. Vale salientar que existe uma diferença entre a antecipação das funções.

Como antecipar o pagamento de uma compra parcelada?

Ao realizar a antecipação da parcela, o valor será incluído na fatura atual do cartão de crédito. No entanto, o banco concede descontos quando o pagamento é adiantado. Após o pagamento, o limite do cartão é restaurado.

O adiantamento da parcela pode ser feita da seguinte forma:

Acesse o aplicativo do Nubank ;

; Acesse a área de “Cartão de Crédito” e verifique as próximas parcelas;

Selecione as parcelas que deseja antecipar;

Clique em “Antecipar Parcela”;

Confira o desconto e siga o procedimento;

Feito isso, as parcelas antecipadas serão automaticamente direcionadas à sua fatura atual, podendo ser paga a qualquer momento

O pagamento pode ser realizado via boleto ou por meio do aplicativo do Nubank, com seu próprio saldo.

Como parcelar compras específicas?

Na página inicial no aplicativo do Nubank, clique em “Cartão de crédito”;

Clique em “Parcelar Compras”;

Selecione a compra e indique quantas vezes será parcelada;

Clique em “Ver resumo”;

Confira os prazos e as condições de pagamento;

Clique em continuar e finalize em “Confirmar”.

Além da antecipação da parcela, o Nubank também permite que o cliente pague antecipadamente a fatura do seu cartão de crédito.