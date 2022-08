NUBANK: Veja como solicitar o cartão sem anuidade

O Nubank é um dos bancos digitais mais utilizados no país. A fintech oferece diversas vantagens aos seus clientes, buscando sempre a melhor experiência para cada um.

Um dos serviços mais requisitados se trata do cartão de crédito do banco digital, que não possuir anuidade. Além dessa vantagem, o cartão pode ser controlado totalmente pelo celular e possui a bandeira Mastercard.

Por meio do aplicativo do Nubank, o cliente consegue ter acesso a todas as funções do cartão, como pagamento de faturas, controle de gastos e aumento do limite de crédito.

Vantagens do cartão do Nubank

Como já mencionado, o cartão de crédito do Nubank é a ferramenta mais requisitada do banco digital, pelas vantagens oferecidas aos clientes. Através do cartão, o cliente pode:

Obter desconto ao antecipar as parcelas;

Personalizar o aplicativo e controlar funções do cartão, como aumentar o limite e mudar a data de vencimento da fatura;

Ativar o aviso viagem;

Ter acesso ao cartão virtual;

Fazer recarga do celular pelo aplicativo;

Ter acesso aos benefícios da bandeira Mastercard.

Como solicitar o cartão do Nubank?

Para solicitar a ferramenta é bem simples, tendo em vista que todo procedimento é feito remotamente. Confira o passo a passo.

Pelo aplicativo

Instale o aplicativo do Nubank ;

; Na página inicial, clique em “Começar”;

Insira os dados pessoais solicitados, como nome, CPF e e-mail;

Clique em “Continuar”;

Em seguida, preencha todos os dados solicitados e clique em “Aceitar e continuar”.

Pelo navegador

Acesse o site do Nubank ;

; Informe o seu CPF;

Clique em “Continuar”;

Digite seu nome completo e e-mail;

Selecione se deseja apenas o cartão de crédito ou também a NuConta;

Concorde com a política de privacidade da empresa e, em seguida, clique em “Enviar”.

Veja como aumentar o limite do seu cartão

O cartão de crédito do Nubank é um dos mais solicitados do mercado financeiro atualmente. O cartão do banco digital não possui anuidade e disponibiliza diversos benefícios. No entanto, na maioria das vezes o limite concedido é abaixo do esperado.

Portanto, confira abaixo algumas dicas para aumentar o limite do seu roxinho.

Concentre as despesas no seu cartão de crédito

A primeira dica é concentrar todos os seus gastos na ferramenta do Nubank. Dessa forma, é possível garantir que todo o seu limite vai ser bem explorado, o que pode deixar evidente para fintech que você precisa de mais crédito.

Mantenha o CPF livre de restrições

Um dos fatores que podem te ajudar a aumentar o limite no cartão da fintech é manter o seu histórico de crédito intacto. Isso acontece quando você anda em dia com o pagamento das suas dívidas, não ficando inadimplente com o Nubank ou qualquer outra empresa, longe da restrição do CPF.

Pague a fatura em dia

Além de evitar cair em dívidas, também é importante não atrasar o pagamento das faturas do Nubank. Ao pagar a dívida no dia do vencimento significa que você honra com seus compromissos, inclusive com a instituição financeira. Vale ressaltar que pagar o valor mínimo não é uma boa ideia.

Desenvolva um relacionamento com o Nubank

Também é possível estreitar os laços com a fintech ao contratar outros serviços disponibilizados. A ação pode te ajudar a conseguir um limite maior para o cartão de crédito.

Mantenha os seus dados da renda em dia

Por fim, outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atualizados, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite.