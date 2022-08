NUBANK: Veja o passo a passo de como antecipar a fatura do seu cartão

A fintech permite, por meio do aplicativo, que os clientes antecipem e paguem total ou parcialmente a fatura para a liberação de crédito em seu cartão.

Os clientes do Nubank conseguem realizar a antecipação do limite de crédito pelo aplicativo de forma bem simples.

A fintech permite, por meio do aplicativo, que os clientes antecipem e paguem total ou parcialmente a fatura para a liberação de crédito em seu cartão. Essa é uma modalidade que pode ajudar bastante o usuário quando necessita realizar algum pagamento no crédito, mas não possui limite suficiente.

No entanto, existe uma diferença entre a antecipação da fatura e antecipação da parcela no cartão.

Antecipação da fatura do cartão

Por meio da antecipação da fatura do cartão do Nubank, o cliente vai garantir o acesso ao limite de crédito da ferramenta. Veja abaixo como liberar saldo para compras:

Via boleto

Abra o aplicativo do Nubank; No menu, vá em “Cartão de Crédito”; Toque sobre a fatura que deseja pagar antecipadamente; Selecione a opção “Pagar fatura”, que possui um símbolo de código de barras; Ajuste o valor do pagamento, para a quantia que vai adiantar ou deixa como estar caso fará o pagamento total; Para terminar, copie o código de barras ou envie o boleto (PDF) por e-mail para ser pago em um estabelecimento.

Via saldo da conta

Abra o aplicativo do Nubank; Escolha a opção “Conta”, que mostra o valor do seu saldo; Em seguida, toque em “Pagar”; Clique em “Pagar fatura do cartão”; Ajuste para o valor que você deseja; Por fim, clique em “Continuar” para confirmar a operação.

O pagamento da fatura pelo saldo da conta é automático, sendo assim, o seu limite é liberado na mesma hora.

Antecipação da parcela do Nubank

Através do aplicativo do Nubank, o cliente também pode antecipar o pagamento das parcelas. A antecipação pode ser feita em diferentes tipos de parcela, como compras, empréstimos e fatura do cartão. Veja como adiantar o pagamento na área de empréstimos, por exemplo.

No aplicativo do Nuabnk, acesse a área de “Empréstimo”;

Selecione o valor total parcelado para ver mais detalhes;

Na página, você pode conferir todas as parcelas disponíveis;

Em seguida, toque em “Antecipar próximas parcelas”;

Escolha as parcelas que você deseja antecipar;

Por fim, execute o pagamento na área “Pagar”.