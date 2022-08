número de usuários pode subir em setembro

Neste mês de agosto, os pagamentos do Auxílio Brasil do Governo Federal bateram um novo recorde. Dados do Ministério da Cidadania apontam que mais de 20 milhões de pessoas receberam o benefício nas últimas semanas. Trata-se do maior número da história do programa, e há sinalizações de que o quantitativo pode subir mais uma vez.

Oficialmente, o Ministério da Cidadania ainda não deu números sobre a quantidade de usuários do Auxílio Brasil em setembro. Todavia, a pasta vem sinalizando que o programa pode crescer ainda mais depois da reanálise dos dados Cadúnico. Assim, pessoas que estavam esperando pela entrega poderão ser atendidas.

Entretanto, não espere que o número de novas entradas seja muito alto, ou ao menos não tão alto como o que se viu na última liberação. Conforme informações da pasta, entre os meses de julho e agosto, estima-se que mais de 2,2 milhões de pessoas entraram no projeto social do Governo Federal. Não será possível repetir o feito.

E não será possível justamente porque não há mais espaço no orçamento para executar a manobra. Para inserir mais de 2 milhões de usuários em setembro, o Governo Federal precisaria de uma nova liberação por parte do Congresso Nacional. Com a proximidade das eleições e dos pagamentos, é pouco provável que aconteça.

De toda forma, os usuários que cumprem todas as regras de entrada para o programa social não precisam perder as esperanças. Mesmo que o número de entradas seja menor, as chances seguem existindo. Neste sentido, é importante conferir constantemente os dados do seu perfil no app oficial do Auxílio Brasil.

Fila de espera

O número de usuários do Auxílio Brasil pode crescer em setembro? Sim. E o da fila de espera? Também. Vale lembrar que estamos falando de um programa fluido, ou seja, os seus números costumam mudar constantemente.

Para este mês de agosto, o Governo Federal vem garantindo que conseguiu zerar a fila de espera para entrada no programa social. De toda forma, é provável que a lista volte a se formar a partir de setembro, por causa da alta procura pelas vagas.

Nas últimas semanas, relatos de usuários apontam para uma superlotação nos chamados Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do país. Boa parte dos usuários estão tentando entrar no Cadúnico para receber o benefício.

A situação acabou em tragédia ao menos em um lugar específico. Em Brasília, uma mulher de 44 anos morreu enquanto esperava na fila de um CRAS. Ela morreu sem ter conseguido acessar o benefício social que buscava.

Auxílio Brasil segue

Ao menos até aqui, o Governo Federal não realizou nenhuma mudança no calendário de pagamentos de setembro do Auxílio Brasil. Abaixo você pode ver como ficou a disposição oficial das datas das liberações.

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0