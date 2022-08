NVOIP abre vagas de emprego em Juiz de Fora

A NVOIP, uma das maiores Startups do meio de tecnologia no Brasil, abre novas posições de trabalho para moradores da cidade de Juiz de Fora. Para tornar-se um funcionário será fundamental atender aos critérios estabelecidos dentro da função que pretende ocupar. Continue acompanhando e veja os cargos em aberto.

NVOIP abre uma nova seleção de trabalho na cidade de Juiz de Fora

A NVOIP, uma das maiores redes de empreendedorismo do mundo, foi premiada pelo segundo ano consecutivo como a melhor Startup para trabalhar no Brasil e como a melhor dentro do setor de tecnologia, ficando dentro do nono lugar na categoria Customer Service.

Em busca de candidatos que se identifiquem com todas as suas áreas e meios de atuação, as novas colocações podem ser preenchidas dentro da cidade de Juiz de Fora, dando preferência para profissionais que atendam aos critérios mínimos da colocação que pretende exercer.

Todas as colocações são efetivas, e a empresa ainda oferece vagas de estagiários para estudantes de nível superior que queiram entrar no mercado de trabalho e aperfeiçoar ainda mais seus conhecimentos profissionais, além de disponibilizar seu banco de talentos, para candidatos que não encontrem uma vaga que se encaixe ao seu perfil no momento.

Veja as posições abertas para candidatura e mais informações sobre como se inscrever:

Analistas Setor Administrativo e Financeiro nível Sênior;

Assistentes para o Atendimento;

Banco de Talentos;

Estagiários para setor Comercial — Outbound Sales;

Estagiários para o setor de Sucesso do Cliente.

Como se candidatar

Para se candidatar em uma das posições da empresa NVOIP, os interessados que atenderem aos requisitos e morarem na cidade de Juiz de Fora podem enviar seu currículo profissional através do site de participação, clicando na vaga que pretende preencher.

