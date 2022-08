O aplicativo do Caixa Tem está com problema? Saiba como resolver

O Caixa Tem foi criado em 2020 com o intuito de viabilizar os pagamentos do Auxílio Emergencial. No entanto, devido ao fácil acesso, o aplicativo foi expandindo, se tornando o principal meio de repasses de valores do Governo Federal.

Devido ao seu crescimento em um curto tempo, muitos problemas começaram a surgir no sistema da plataforma. Agora, veja a seguir quais são essas inconsistências e como resolvê-las.

Quais benefícios são pagos pelo Caixa Tem?

Atualmente, os seguintes programas têm seus benefícios pagos através da Conta Poupança Digital do Caixa Tem:

Motivos que levam o bloqueio do aplicativo

Nesse sentido, o Caixa Tem pode ser bloqueado por motivos diversos. Todavia, a seguir você poderá conferir as principais razões que ocasionam erros na plataforma. Confira:

Acesso irregular: por vezes, ao acessar o aplicativo, usuários se deparam com a seguinte mensagem: "É necessário regularizar o seu acesso. Procure uma agência". Esse erro acontece ocorre mediante a irregularidades no cadastro preenchido pela pessoa;

Excesso de CPFs cadastrados: o banco também pode bloquear o aplicativo mediante a uma grande quantidade de CPFs cadastrados em um mesmo celular. A possibilidade da realização de múltiplos cadastros em um só aparelho, abriu margem para golpes, logo, o bloqueio se tornou uma medida de segurança ao usuário, de modo que a possibilidade agora é limitada;

CPF cadastrado em mais de um celular: a conta do Caixa Tem também pode contar com erros, quando a pessoa acessou o aplicativo em diversos aparelhos.

Caixa Tem: Como resolver esses problemas? Confira

Embora os problemas ocorram no aplicativo, para resolvê-los é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal e regularizar o cadastro. Na ocasião, será necessário apresentar um documento de identificação com foto, no caso o RG ou a CNH.

No que se refere as inconsistências relacionadas ao CPF, será preciso levar ainda o celular para que os cadastros que excederem o limite sejam excluídos. Por fim, você também resolve tais problemas nas unidades lotéricas.

Em conclusão, em casos mais simples, é possível resolver o problema digitalmente através do WhatsApp da Caixa.

Como criar uma conta no Caixa Tem?

Além de todos esses serviços que citamos acima, o Caixa Tem ainda traz a vantagem de ser 100% digital. Sendo assim, você não precisa ir até uma agência para criar uma conta.

Para abrir uma poupança digital no serviço é simples. Basta você baixar o aplicativo e seguir o passo a passo:

Instale o Caixa Tem no seu Celular;

Abra o aplicativo e clique em “cadastre-se”;

Preencha com as informações solicitadas, tais como nome completo, CPF, telefone, data de nascimento, CEP, endereço e e-mail;

Em seguida, é só criar uma senha de, no mínimo, 6 dígitos. Logo após, se certificar de que você não é um robô;

Abra seu e-mail e procure uma mensagem intitulada “login caixa”. Então, clique nela para validar seu cadastro. Este link vai te redirecionar para o menu do app do Caixa Tem;

Para liberar o acesso é só tocar na tecla “liberar acesso”. A seguir, na tela do seu celular, abrirá um chat automático com um botão escrito “toque aqui para realizar seu primeiro acesso”

Daí é só fazer a validação do seu celular clicando em “continuar” na tela seguinte. Por fim, clique em “receber código”. Então um código será encaminhado por SMS, informe-o no campo solicitado.

Feito isso, dê um nome para seu dispositivo e pronto. É só usufruir dos serviços prestados pelo Caixa Tem.