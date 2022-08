Conforme divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB), realizada na data desta publicação, 09 de agosto de 2022, o Comitê de Política Monetária (Copom) avalia se somente a perspectiva de manutenção da taxa básica de juros por um período suficientemente longo será suficiente para a convergência inflacionária.

O Copom considerou os riscos dos cenários econômicos na elevação da Selic para 13,75%

De acordo com o Comitê de Política Monetária (Copom), essa estratégia foi considerada a mais adequada para garantir a convergência da inflação ao longo do horizonte relevante, assim reforçando a postura de cautela da política monetária, ao passo que reflete a incerteza do cenário econômico atual.

Diversos fatores impactaram a decisão sobre a elevação da taxa básica de juros

No que se refere à decisão de política monetária, considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, para 13,75% ao ano, como divulgado anteriormente pelo Banco Central do Brasil (BCB).

A incerteza do cenário econômico e a projeção inflacionária

De acordo com a divulgação oficial, o Comitê de Política Monetária (Copom) entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários econômicos na atualidade. Além disso, a elevação da inflação considera o balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva, e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2023 e, em grau menor, o de 2024.

Um ajuste residual pode ocorrer futuramente

Conforme destaca a recente divulgação oficial, o Comitê de Política Monetária (Copom) considera a necessidade de um ajuste residual, de menor magnitude, em sua próxima reunião.

O cenário doméstico e a conjuntura econômica global demandam observação constante

De acordo com o Comitê de Política Monetária (Copom), a incerteza da atual conjuntura, tanto doméstica quanto global, aliada ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional em sua atuação.

Acompanhe as informações oficiais

É importante acompanhar as informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) sobre as ações do Comitê de Política Monetária (Copom), considerando que as decisões do Comitê impactam diretamente a inflação e, por conseguinte, a rotina do cidadão.

Além disso, através da plataforma oficial do Banco Central do Brasil (BCB) são divulgadas diversas ações e políticas públicas que compõem o cenário econômico atual.