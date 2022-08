O preço da gasolina pode cair novamente?

O preço da gasolina apresentou uma série de quedas consecutivas desde julho e ainda existe espaço para que novas reduções aconteçam no futuro, até mesmo antes das eleições em outubro.

Mais recentemente, a Petrobras anunciou que houve a terceira redução do preço da gasolina dentro do período de um mês. A queda chegou a R$ 0,18 no valor do combustível que é vendido para as refinarias. No entanto, é preciso ressaltar que mesmo com as quedas recentes, o preço ainda está acima do praticado no mercado internacional.

Para os analistas desse mercado, existe uma margem de diferença que pode chegar a até R$ 0,27. Foi definida uma política de preço por parte da Petrobras que leva em consideração os preços são praticados no exterior. Nesse caso, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível considera que o preço praticado pela estatal está cerca de 9% acima dos valores que estão em outros países.

Motivos que podem estar levando a Petrobras a realizar uma redução no preço da gasolina

As últimas reduções no valor da gasolina ocorreram por conta de medidas que foram aprovadas pelo Governo de Jair Bolsonaro. Além disso, o valor segue a paridade com os preços internacionais do petróleo, que vem passando por seguidas baixas desde que se entrou em um período de desaceleração econômica, após as altas obtidas na commodity durante o início da guerra na Ucrânia.

No mês de junho, o Governo Federal criou determinou na legislação um teto para o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos, que ficou entre 17% e 18%, tanto para os combustíveis, quanto para outros setores do comércio.

A partir dessa redução no tributo, tanto o preço da gasolina como também do etanol passou a cair significativamente. A mesma lei também impõe o corte dos tributos federais sobre o valor do combustível, que até então representavam até 10% do valor total do combustível.

Preço do petróleo apresenta queda e isso ajuda os consumidores

O preço do petróleo Brent chegou a cair 5% em uma sessão, após a China divulgar os dados sobre a sua economia, que não foram nada animadores. A Petrobras usa como base a cotação dos preços que são praticados no exterior, e por conta da queda lá fora, o preço da gasolina no Brasil também voltou a cair. Estima-se que a queda do insumo no mundo já chega a 20%.

Somente no mês de julho, o preço da gasolina já apresenta um recuo de 15,48%, de acordo com os dados que foram revelados pelo IBGE. O valor do litro da gasolina, que chegou a média de R$ 7,39, no final do último mês havia caído de forma significativa e atingiu a média de R$ 5,74.

É bem provável que o valor da gasolina passe por novas alterações nos próximos meses, visto que a Petrobras já está preparando uma nova diminuição dos preços ainda para o mês de agosto. Porém, para 2023, as estimativas preocupam, uma vez que algumas medidas do Governo Federal serão válidas apenas até dezembro deste ano.