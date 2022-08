Você já se perguntou o que dá para comprar com os R$600 do Auxílio Brasil? Com a alta constante na inflação, trouxemos algumas informações, para efeito de comparação. Dessa forma, poderá saber qual é o poder de compra do brasileiro ao receber o Auxílio Brasil.

O benefício promete ser um fôlego no final do mês para pessoas abaixo da linha da pobreza. No entanto, com a alta permanente de diversos produtos básicos, pode ser difícil para o brasileiro conseguir se manter com essa quantia.

Portanto, veja mais detalhes a seguir e acompanhe conosco o que dá para comprar com os 600 reais do benefício.

O que é o Auxílio Brasil?

Programa do governo federal intitulado Auxílio Brasil foi o substituto do antigo Bolsa Família, criado em 2003 pela gestão anterior.

Tem como objetivo ser um programa de distribuição de renda para famílias abaixo da linha da pobreza, que ganham até 105 reais por pessoa.

Quando foi anunciado, o presidente prometeu uma parcela de 300 reais para os brasileiros com a intenção de aumentar para 400 reais. Além disso, esse ano foi anunciado o aumento de R$200, chegando a R$600, que serão pagos até dezembro de 2022.

O valor se equiparou ao auxílio emergencial pago pelo governo em 2020 em 5 parcelas. Entretanto, com o crescimento exponencial da inflação, em dois anos, o brasileiro perdeu consideravelmente seu poder de compra.

Segundo especialistas, para comprar a mesma quantidade de produtos que poderiam ser adquiridos com o auxílio emergencial em 2020, seriam necessários mais de R$170 acrescidos ao Auxílio Brasil. Ou seja, a parcela precisaria ser de mais de R$770 para o brasileiro obter o mesmo poder de compra.

Veja alguns exemplos a seguir.

Cesta básica

Esse é um dos setores que mais teve alta nos últimos 3 anos. Estima-se que nesse período o aumento tenha sido de mais de 48%.

Segundo especialistas, os alimentos básicos para sobrevivência do brasileiro como arroz, feijão, óleo de cozinha e leite passaram de 480 reais em 2019, para 715 reais, neste ano de 2022.

Então, sabe-se que a parcela do Auxílio Brasil está atualmente em 600 reais até dezembro. No entanto, há a promessa de baixar para 400 reais a partir de 2023. Dessa forma, podemos concluir que não será possível que o brasileiro adquira nem mesmo os alimentos primordiais para a cesta básica para sua sobrevivência com a quantia.

Combustíveis e o Auxílio Brasil

Os combustíveis fósseis como o etanol, a gasolina e o diesel aumentaram mais de 8% até maio de 2022.

Há 3 anos, os brasileiros costumavam pagar pouco mais de R$4 no litro da gasolina, por exemplo. Em alguns meses desse ano foi possível encontrar o combustível chegando a quase 8 reais em algumas regiões do Brasil.

Desse modo, essa alta expressiva, além de influenciar no dia a dia do brasileiro que precisa se locomover, também afeta diretamente o preço de outros produtos e mercadorias em geral.

Afinal, os caminhoneiros são os principais responsáveis pelo abastecimento de todas as regiões do Brasil. Então, com a alta constante do diesel, as empresas acabam repassando o valor aos consumidores finais.

Consequentemente, causa o aumento dos preços que vão desde os alimentos até roupas e outros serviços básicos. Novamente, o que não pode ser suprido com apenas R$600 por mês, visto que o brasileiro precisa gastar com inúmeras outras coisas, como as contas básicas, por exemplo.

Poder aquisitivo do brasileiro

Vimos anteriormente que é difícil que uma família de 4 pessoas consiga sobreviver com apenas R$600 por mês, visto o valor dos alimentos básicos atualmente.

E essa dificuldade acaba acarretando outros problemas, como a diminuição do poder aquisitivo da população.

Afinal, mesmo que seja para adquirir um imóvel a prestação, fazer a quitação dessa dívida com outros gastos cotidianos de uma família, seria uma tarefa impossível.

Além disso, mesmo que o trabalhador guarde o dinheiro na poupança, com o intuito de obter uma quantia mais expressiva, ele desvaloriza apenas de um mês para o outro. Uma vez que a taxa de rendimento da caderneta segue a taxa SELIC, que atualmente está extremamente baixa.

Esses são alguns exemplos a respeito do que é, ou não, possível comprar com os R$600 do Auxílio Brasil.

Portanto, busque mais informações a respeito de rendimento e planejamento familiar. Assim, para fazer com que a parcela renda mais e seja de maior utilidade para você e sua família no final do mês.