O que é o Gerenciamento do Ciclo de Vida do Certificado?

O gerenciamento do ciclo de vida do certificado é a barreira entre os invasores cibernéticos e sua rede. Se o ciclo de vida de um certificado expirar, isso pode abrir vulnerabilidades em sua rede que os cibercriminosos podem explorar.

Para entender melhor como é vital gerenciar o ciclo de vida de um certificado, você terá que entender o que é um certificado SSL, bem como seu ciclo de vida. Compreender os certificados ajudará você a gerenciar melhor os certificados SSL da sua rede que protegem contra criminosos cibernéticos.

O que é um Certificado SSL?

As infraestruturas de chave pública (PKI) contêm certificados SSL (Secure Sockets Layer) combinados com pares de chaves. Essa combinação do Certificado SSL e pares de chaves autenticam usuários e criptografam dados para fornecer segurança para sua rede. As chaves autenticam enviando e verificando assinaturas digitais relacionadas ao certificado SSL.

Instalados em um servidor ou nuvem, os pares de chaves — uma chave pública e uma chave privada — são vinculados ao certificado SSL. A finalidade da chave pública é verificar as informações do certificado e a assinatura digital do dispositivo que tenta fazer contato com o servidor ou nuvem.

O que é um ciclo de vida do certificado SSL?

Um certificado SSL não existe infinitamente. Essa existência finita deve ocorrer para melhorar melhor a segurança de sua rede. Os períodos de expiração existem para tornar mais difícil para os invasores cibernéticos obter e usar as identidades desses certificados. Os certificados SSL podem passar por alguns ou todos esses estágios quando um certificado para um dispositivo é necessário:

Solicitar

Criação

Questão

Armazenar

Verificar

Expirar

Substituir

Renovar

Revogar

Destruir

O gerenciamento de certificados SSL requer vigilância constante ao verificar a validade dos certificados. Um gerenciador de certificados renova ou substitui certificados expirados para garantir que os certificados SSL estejam sempre em vigor. De vez em quando, os certificados podem ser revogados antes do vencimento e destruídos para evitar o uso continuado.

Especialistas em cibersegurança nunca pode enfatizar o suficiente para que o ciclo de vida de um certificado nunca deva expirar. Deve haver certificados válidos para todos os dispositivos na rede. Se um certificado expirar, a interrupção pode levar a vulnerabilidades em suas conexões de rede e convidar a um ataque cibernético.

Como ser proativo com sua estratégia de segurança digital

Agora, se você tiver muitos dispositivos em sua rede, esses são ainda mais os certificados que você ou seu departamento de TI devem gerenciar. Pode não ser econômico ou eficiente para seu departamento de TI gerenciar os certificados manualmente. Ou você pode ser um empresário que precisa desviar seu tempo para outras facetas importantes do seu negócio.

É aí que automatizar o ciclo de vida do gerenciamento de certificados se torna prático. Se você tiver um sistema automatizado de gerenciamento de certificados, sua rede sempre permanecerá segura. E em vez de depender de planilhas ou ferramentas de gerenciamento de certificados herdados, o sistema de gerenciamento de certificados automatizado vem com um único recurso de painel de vidro com todas as informações do seu certificado sendo transferidas de todos os dispositivos da rede para um painel para visualização e processamento.

Empresas como a Sectigo podem modernizar a forma como você mantém seu certificado SSL e sistema de gerenciamento de PKI, garantindo a segurança de sua rede empresarial. É possível comprar apenas os certificados SSL necessários com as opções que melhor proteger sua rede.

Certificados SSL únicos

Certificados SSL curinga

Certificados SSL de vários domínios

Certificados SSL de Validação de Domínio (DV)

Certificados SSL de Validação da Organização (OV)

Certificados SSL de Validação Estendida (EV)

Não espere para melhorar seu gerenciador de certificados SSL

Os invasores cibernéticos estão sondando as conexões de rede em busca de vulnerabilidades das quais podem aproveitar sem risco ou esforço. Portanto, não deixe sua rede de negócios cair nas mãos de cibercriminosos. Em vez disso, melhore ou atualize seu gerenciador de certificados SSL hoje mesmo.