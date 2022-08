O que é o Kahoot.it Game Pins 2022 e os melhores códigos de junção do Kahoot

Nesta era técnica, em todas as escolas e outras instituições de ensino, o professor usa a tecnologia moderna para educar os alunos. No entanto, hoje em dia, o Kahoot se tornou uma ferramenta de aprendizado muito famosa com um ajuste de jogo amplamente utilizado. Mas, o que exatamente é Kahoot? Bem, o Kahoot é usado como uma plataforma de aprendizado baseada em jogos. Usando um navegador da web ou o aplicativo móvel do Kahoot, os usuários podem criar e acessar o Kahoot ou questionários de múltipla escolha.

Mas, muitos usuários não sabem exatamente o que é o Kahoot? É por isso que estamos aqui com este artigo para ajudá-lo a saber tudo sobre o Kahoot, Códigos de junção Kahoot, pin de jogo Kahoot e códigos pin Kahoot.it. Aproveite o tempo para ler o guia completo para saber mais sobre este incrível jogo baseado em aprendizado.

O que é Kahoot?

Esta é uma plataforma que permite que você aprenda através de jogos. Aqui no Kahoot, as respostas dos alunos são obtidas por meio de smartphones, tablets ou computadores por criadores que exibem perguntas na tela. Além disso, existe ainda uma opção para os professores criarem pesquisas e enquetes nesta plataforma.

Além disso, como parte do sistema Kahoot também destaca a importância de avaliar e avaliar o desempenho dos alunos. Com o Kahoot, os professores podem avaliar os processos divertidos de seus alunos por meio de questionários, jogos, enquetes e pesquisas.

No entanto, educadores e professores de todo o mundo o usam para tornar o aprendizado emocionante, divertido e fácil. Além disso, mais interessante, o aluno não permite entrar no jogo por conta própria. Para entrar no jogo, eles precisam entrar Códigos PIN Kahoot ou Pino de jogo Kahoot que é único para cada jogo que o criador (professor) cria.

Quais são os recursos dos códigos de associação do Kahoot?

Embora você já conheça alguns recursos do aplicativo Kahoot, ainda existem vários recursos desconhecidos com os quais os usuários podem não estar familiarizados. Então, vamos dar uma olhada nesses recursos:

1. Recursos para Criador

Crie questionários rapidamente. Disponível em uma variedade de formatos. Você pode escolher entre uma ampla gama de opções. As perguntas podem ser importadas. Usando o banco de perguntas, você pode acessar 500 milhões de perguntas. Vários Kahoots podem ser misturados. O aplicativo iOS permite inserir desenhos. Os vídeos do YouTube também podem ser incluídos nas perguntas. Várias perguntas podem ser combinadas em um único formulário, como questionários, enquetes, quebra-cabeças e slides, com o Kahoot. Uma biblioteca de imagens de alta qualidade está disponível para seleção.

2. Recursos para relatórios e análises

No Kahoot, os professores têm a opção de baixar seus relatórios como planilhas. Fornecer visibilidade aos relatórios de progresso das aulas. Outros professores e administradores escolares também podem visualizar relatórios. Com este aplicativo, você pode adaptar seu aprendizado para atender às suas necessidades.

3. Recursos de jogabilidade:

A aprendizagem torna-se mais envolvente e interativa usando vídeos em jogos. O potencial dos alunos deve ser levado em consideração na criação dos jogos. Seja em casa ou na aula, eles podem jogar com facilidade usando o pino Kahoot it. Existem dois tipos de jogos que os alunos podem jogar: individualmente e em grupos. Perguntas de múltipla escolha também podem ser incluídas em questionários. Perguntas de verdadeiro/falso ajudam a criar atenção. Dependendo do nível das perguntas, os usuários podem ajustar as restrições de tempo de acordo. Os usuários podem fornecer feedback sobre os questionários participando de pesquisas. Com a opção de quebra-cabeças, você pode avaliar a compreensão de seus alunos sobre o que estão aprendendo. Os slides podem ser usados ​​para criar e mostrar mais conteúdo.

4. Compartilhamento e Organização

Os usuários do Kahoot podem compartilhar seus jogos uns com os outros usando os códigos PIN do Kahoot ou o pin do jogo Kahoot. Ele suporta Microsoft Teams, Google Classrooms e Apple Schoolwork. O Kahoot pode ser organizado em diferentes pastas de acordo com tópicos ou assuntos. Os professores podem compartilhar e criar o documento entre si.

Como jogar o jogo Kahoot em 2022

O jogo Kahoot é simples de jogar e não requer um cientista de foguetes. Não há nada complicado no Kahoot. Há uma diferença entre um Kahoot suave e um difícil, dependendo das perguntas que você pode fazer.

É necessário ter pinos de jogo do Kahoot que funcionem o tempo todo se você deseja ingressar e participar de qualquer Kahoot. Você pode receber qualquer tipo de pergunta de seus professores ou de qualquer outra pessoa que criou o Kahoot.

Como ingressar no Kahoot com códigos de ingresso no Kahoot?

Você precisa de um pin de jogo Kahoot para jogar qualquer jogo Kahoot. Felizmente, aqui mencionamos muitos códigos de pinos Kahoot ou pinos Kahoot que funcionam para jogos Kahoot. No entanto, você pode ver os códigos PIN do Kahoot mencionados mais adiante neste artigo e seguir as etapas mencionadas abaixo:

Você pode participar dos jogos do Kahoot acessando A página inicial do Kahoot.com. Você poderá entrar no jogo Kahoot dentro de 2 segundos depois de inserir seus códigos de jogo Kahoot para os jogos que deseja participar.

O que torna o Kahoot único?

Não há outra plataforma de aprendizagem que permita uma aprendizagem tão envolvente e divertida como esta. No entanto, a colaboração e a motivação são mantidas em torno do conteúdo relacionado à educação por meio de discussões e colaboração. Além disso, os alunos podem descobrir ou explorar seus talentos e habilidades ocultos por meio de planos de fundo visuais, música, mecânica de jogo e momentos virtuais.

Qual é o modelo de preços do Kahoot?

Não há cobrança para usar a versão básica do Kahoot. Você definitivamente será cobrado uma certa quantia se quiser uma versão premium com recursos aprimorados. Para saber os detalhes de preços exatos do modelo de preços do Kahoot, você deve seguir as instruções Link do Kahoot

.

Códigos Pin Kahoot 100% funcionais – Pins de jogo Kahoot 2022

Nossa equipe continuará atualizando este post todos os meses, portanto, se algum código não funcionar, avise-nos. Portanto, agora vamos dar uma olhada nos códigos:

1. Códigos de adesão Kahoot 2022

137424 311697 326013 118802 095011 486356 890474 697013 091429 807194 605400 844401 675334 384482 864866 366080 418046 365822

2. Códigos PIN do Kahoot it:

633520 768908 262106 814250 678512 755570 211364 988171 548293 582196 967386 211268 536595 140370 344365 853042 015045 954043

3. Códigos Pin Kahoot ao vivo

118802 605400 844401 675334 137424 311697 326013 384482 095011 486356 890474 697013 091429 807194 864866 366080 418046 365822

Recebendo Pins de jogo Kahoot é uma tarefa muito difícil. Esta é uma geração automática de pinos temporários. Para obter os códigos PIN do Kahoot, você tem algumas opções. Felizmente, encontramos alguns. Continue lendo para saber mais.

Quais são as vantagens dos jogos Kahoot?

Hoje, o Kahoot é uma das ferramentas mais benéficas e de ponta no mundo do aprendizado virtual. O aprendizado fica mais fácil com ele, o que é um de seus benefícios.

O sistema Kahoot provou ser extremamente eficaz na redução do tédio e da monotonia. A plataforma tem uma atmosfera animada e enérgica. É útil como uma ferramenta para os professores avaliarem seus alunos. Para motivar os alunos, a Kahoot criou com sucesso um ambiente positivo. A principal vantagem do Kahoot é que ele motiva os alunos a se envolverem nele. Testes como este são visualmente atraentes e únicos. O nível de interesse dos alunos torna os questionários e pesquisas uma maneira fácil para os professores avaliarem seu nível de compreensão. Com o aumento da frequência, o desempenho dos alunos aumentou. O método de avaliação formativa reduziu os níveis de frustração dos alunos e a ansiedade que eles costumavam sentir em relação às avaliações formativas.

E a interface de usuário do Kahoot?

A distinção deste recurso é enriquecida por duas características principais: acessibilidade e inclusão. Isso nos permite transformar os backbenchers em Benchers. A timidez dos alunos é transformada em atividade através do Kahoot, e eles se tornam animados de monótonos para animados.

O principal objetivo e missão de sua organização é maximizar o potencial e os recursos dos alunos por meio de uma colaboração eficaz por meio da tecnologia.

Existem desvantagens do Kahoot?

Embora o Kahoot tenha algumas vantagens, também tem algumas desvantagens. Então, vamos conferir alguns dos deméritos do site de aprendizado Kahoot:

O foco de um aluno pode ser desviado pela música de fundo quando é uma distração e estressante. As crianças podem ficar estressadas e irritadas se vários jogadores estiverem conectados, resultando em níveis mais altos de competição. A maior desvantagem do Kahoot é que é difícil acompanhar os níveis de progresso dos alunos. É essencial ter uma conexão Wi-Fi forte, pois haverá vários jogadores conectados à mesma plataforma. Se não, então você não seria capaz de usá-lo. Em algumas situações, pode ser difícil obter gadgets devido à falta de disponibilidade.

Quais são as melhores maneiras de obter pins de jogo Kahoot?

Embora tenhamos mencionado que obter o pin do jogo Kahoot é bastante difícil, mas, novamente, não é impossível. Então, encontramos algumas maneiras de como você pode facilmente obter o pin Kahoot facilmente. Portanto, confira as formas:

#1. Códigos de jogo Kahoot do Discord:

Os códigos de jogo Kahoot estão sendo compartilhados em canais de discórdia por muitos usuários. No Discord, existem muitos canais que fornecem pins de jogos Kahoot. Então, você pode conferir os canais Discord para obter códigos de jogos.

#2. Pin Kahoot do YouTube:

Em nossa opinião, o YouTube é o melhor lugar para encontrar códigos Pin Kahoot. Jogos e Pins do Kahoot podem ser encontrados em inúmeros canais do YouTube e entre os usuários. Você pode encontrar códigos de jogos Kahoot ou Kahoot Live no YouTube. No entanto, vídeos em que as pessoas compartilham códigos de jogos ou vídeos ao vivo podem ser encontrados em toda a Internet.

Encerrar | Códigos PIN do jogo Kahoot

Então, isso é tudo Códigos pin Kahoot, códigos de junção kahoot ou pin de jogo Kahoot. Esperamos que os pinos que mencionamos anteriormente neste artigo estejam funcionando e tenham ajudado você a participar dos jogos Kahoot. Enquanto isso, caso você queira alguma outra informação ou tenha alguma sugestão para nós, comente abaixo e nos avise. Além disso, não se esqueça de nos informar se algum pino do Kahoot mencionado neste guia não estiver funcionando.

LEIA TAMBÉM: