Não sabe o que fazer ao começar em um novo emprego? Respire fundo! Pois saiba que existem alguns comportamentos e atitudes que podem lhe ajudar a iniciar uma trajetória bastante positiva. Saiba mais sobre esses comportamentos acompanhando este conteúdo até o fim e boa sorte!

O que fazer ao começar em um novo emprego?

Começar em um novo emprego é algo incrível, especialmente se a área de atuação tem tudo a ver com o que você sempre desejou alcançar. Em contrapartida, podemos nos sentir ansiosos e até mesmo um pouco “perdidos” com tanta novidade à nossa volta.

A boa notícia é que isso é comum, e tendencialmente pode ser ultrapassado à medida que você vai se adaptando ao novo emprego.

Embora não exista uma receita pronta de como ter o início perfeito, ainda assim podemos considerar algumas ações positivas. Conheça algumas delas, reflita sobre a sua nova área de atuação e mãos à obra:

1. Observe e absorva

A observação tende a ser uma forte aliada nesta nova jornada. Por meio dela você pode ser capaz de absorver uma série de informações sobre o seu novo espaço de trabalho.

Observando as atuações dos colegas, o funcionamento dos departamentos e até mesmo o comportamento dos clientes, você poderá ter acesso a uma visão mais ampla de como funciona a empresa como um todo, e isso pode lhe ajudar a se alinhar e se “encaixar” neste novo universo.

2. Pergunte, anote e aprenda

Sempre que for necessário, pergunte aos seus colegas o que você não sabe. Afinal, não precisamos saber de todas as coisas quando iniciamos um novo caminho profissional. Portanto, pergunte. Porém, além de perguntar, certifique-se de anotar as respostas que lhe são dadas, a fim de não ficar questionando, o tempo todo, o que você já perguntou – exceto quando não entender de primeira, claro.

Com as suas anotações em mãos, é hora de aprender sobre o que foi questionado e ouvido. Coloque em prática, teste, reteste. Isso pode lhe ajudar a começar em um novo emprego com mais segurança.

3. Estude e se aprimore

Busque sempre aprender, desenvolver e aprimorar as suas habilidades na sua área de atuação. Afinal, não é porque você conquistou o “emprego dos sonhos” que pode, simplesmente, estagnar no quesito conhecimento, concorda? Pense sobre isso e busque se manter atualizado.

4. Aproxime-se e construa relações

Aproxime-se das outras pessoas e comece a construir relações. Converse com quem está à sua volta, considere participar dos eventos da empresa, tire as suas dúvidas e auxilie quando for possível.

A escuta ativa também deve fazer parte desse processo, a fim de lhe auxiliar na hora de absorver mais conhecimentos e informações sobre quem está ao seu lado no dia a dia.

5. Fique atento à dinâmica do novo espaço

Atente-se ao funcionamento do espaço. Já falamos sobre isso no tópico sobre a observação, mas queremos reforçar este ponto. Afinal, você precisa conhecer como funcionam os métodos, estratégias e fluxos da empresa, e como os resultados são obtidos. Além disso, o comportamento das pessoas diante de cada tarefa também deve ser levado em conta.

Assim, pouco a pouco você conhece mais da empresa e pode começar em um novo emprego com mais segurança e adaptabilidade.

Boa sorte!