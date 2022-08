Você não sabe o que fazer para se enturmar no trabalho? Quer começar a construir relacionamentos no novo ambiente de trabalho? Então veja algumas considerações que elencamos com o propósito de lhe auxiliar nesta jornada.

Porém, entenda que não existe um passo a passo único de como se relacionar com as outras pessoas. Afinal, cada pessoa é única e tem a sua própria maneira de lidar com os outros. Por isso, tenha em mente que as nossas dicas são sugestões e reflexões que podem servir como base para a sua autoanálise. Assim, as chances de sucesso podem ser maiores.

Vamos adiante!

O que fazer para se enturmar no trabalho?

Se você está em um novo emprego e quer começar a se enturmar, tente não se desesperar. A ansiedade de querer fazer parte dos grupos presentes no espaço de trabalho é algo super normal, desde que não seja uma ansiedade incapacitante. Afinal, quando estamos diante do novo, tendemos a nos sentir um pouco “fora do controle”, o que causa essa sensação de estar ansioso.

Portanto, respire fundo e pense que o processo de se enturmar é gradativo – e acima de tudo, normal. Isto é, não existem segredos mirabolantes para ser uma pessoa bem enturmada. Tudo é questão de tempo, paciência, autoconhecimento, etc.

Vamos agora às nossas sugestões:

1. Observação e escuta

A observação e a escuta são pontos bem interessantes para se levar em conta. Quando observamos o ambiente em que estamos inseridos, podemos entender melhor a dinâmica das relações, conhecer um pouco mais sobre as pessoas e até entender quais são as maneiras de atuar em determinado espaço.

O mesmo vale para a escuta: ela nos ajuda a entender mais quem está à nossa volta, uma vez que passamos a ouvir com mais atenção e foco.

2. Busque saber mais sobre os eventos da empresa

Descubra em quais momentos ocorrem eventos dentro da empresa. Apenas em datas comemorativas? Há eventos esporádicos? Encontre o calendário da empresa.

Esses eventos poderão entrar na sua lista de compromissos, uma vez que eles são um excelente caminho para confraternizar e trocar ideias com os seus colegas. Assim, torna-se mais fácil se enturmar no trabalho.

3. Apresente ideias e soluções

Busque por ideias e soluções para os assuntos que vêm sendo discutidos entre a equipe. Ao ser proativo, as pessoas notarão a sua dedicação e presença, aumentando a sua visibilidade no ambiente de trabalho. Consequentemente, isso pode ajudar na hora de se sentir mais enturmado.

4. Evite forçar a situação e tentar ser “amigo demais”

Cuidado para não ser aquela pessoa inconveniente que tenta ser “amiga demais” quando as outras pessoas estão se esquivando. Você deve ter esse olhar cuidadoso para não se tornar uma pessoa tida como “chata”. Afinal, ninguém gosta de quem fica tentando forçar intimidade e proximidade, concorda?

5. Seja autêntico e sincero

Por fim, considere sempre deixar a sua autenticidade em primeiro lugar. Isto é, não tente ser quem você não é apenas para agradar aos outros. Foque nos seus pontos fortes e seja sincero com você e com quem está à sua volta. Pois tudo isso pode lhe ajudar na hora de saber o que fazer para se enturmar no trabalho.