Oba Hortifruti abre vagas de emprego pelo país

A Oba Hortifruti está anunciando várias oportunidades de emprego pelo Brasil todo. São várias vagas divulgadas para quem está buscando carteira assinada e benefícios que propiciem uma estabilidade financeira melhor. Veja, a seguir, as informações e orientações para cadastro de currículo.

Oba Hortifruti abre vagas de emprego pelo Brasil

Com várias chances de contratação, a Oba Hortifruti começa a semana possibilitando aos profissionais em busca de registro com muitos benefícios. Acompanhe, a seguir, as funções abertas para contrato efetivo.

ATENDENTE DE LOJA B – Campolim

AÇOUGUEIRO – Smdb

APRENDIZ – Pinheiros

APRENDIZ – São José dos Campos

ATENDENTE DE DELIVERY B (PCD) – 105 Sul

APRENDIZ (Carolina Florence)

APRENDIZ- Castanheiras

ANALISTA COMERCIAL

ANALISTA DE LOGÍSTICA JÚNIOR – GR

½ OFICIAL DE MANUTENÇÃO – Goiânia

AÇOUGUEIRO

½ OFICIAL DE MANUTENÇÃO (FUNILEIRO INDUSTRIAL)

ANALISTA DE LOGÍSTICA PLENO ( E commerce) – GR

ANALISTA DE LOGÍSTICA PLENO – GR

ANALISTA DE PREVENÇÃO DE PERDAS JÚNIOR -GR

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR COM FOCO EM EXPANSÃO

ANALISTA DE MARKETING – ATENDIMENTO (SAC)

ANALISTA DE MARKETING – ENDOMARKETING

ANALISTA DE RHBP SENIOR – INTERIOR

ANALISTA DE TI EM LOGISTICA

APRENDIZ – Anália Franco

APRENDIZ – BAURU

APRENDIZ – Butantã

APRENDIZ (General Osório) Cambuí

APRENDIZ – Leopoldina

APRENDIZ – Lojas Campinas

APRENDIZ- SMDB

APRENDIZ – T63

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Estoque

ATENDENTE DE DELIVERY B – Galleria Shopping

ATENDENTE DE DELIVERY B – T63.

Como se candidatar

Os candidatos interessados em uma das vagas de emprego divulgadas pela Oba Hortifruti podem acessar o site de inscrição, selecionar a vaga desejada e cadastrar currículo devidamente atualizado.

