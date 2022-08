Onde encontrar o código QR no Microsoft Outlook 2022

O código QR refere-se ao Quick Response, com o qual você pode armazenar informações facilmente. Se você quiser ler as informações sobre qualquer coisa, escaneie o código QR. Um código QR é um código de barras que armazena informações sobre um produto ou qualquer outra coisa. Quando digitalizamos qualquer código QR, ele exibe texto e imagens. É simples criar um código QR e você também pode compartilhá-lo com quem quiser. Neste artigo, discutiremos onde você pode encontrar códigos QR no Microsoft Outlook.

Qual é o uso de QR Codes?

O código QR tem muitos benefícios. Obter informações sobre qualquer produto ou qualquer outra coisa tornou-se muito simples que você precisa escanear um código QR e encontrar as informações. Além disso, os códigos QR são amplamente utilizados para que as pessoas possam conhecer seus produtos e marcas lendo os dados nos códigos QR. As pessoas também podem criar seus códigos QR e fazer adesivos de código QR que podem ser colados em qualquer lugar que quiserem. Assim, os clientes podem saber mais sobre seus produtos digitalizando seus adesivos de código QR, o que acaba beneficiando você e sua marca.

Se você deseja mostrar seu produto ao público muito rapidamente, é necessário usar adesivos de código QR.

Código QR do Microsoft Outlook 2022 | Como encontrar?

Esse recurso está disponível no Microsoft Outlook como um recurso complementar. Você pode fazer isso da seguinte maneira-

Primeiro, abra Microsoft Outlook clique Casa, e depois clique Obter suplementos .

Você verá um Suplementos do Outlook caixa de diálogo. Agora na caixa de pesquisa, digite Código QR e clique na primeira opção que aparecer.

A seguir, clique em Adicionar, que adicionará o código QR ao Outlook.

Você verá uma imagem laranja do código QR no canto superior direito da área da faixa inicial.

Funcionamento dos códigos QR do Microsoft Outlook

Depois de instalar o QR Code Add-In no Microsoft Outlook, clique nos e-mails na sua caixa de entrada. Agora, você verá um widget de digitalização de função de atribuição de tíquete no canto superior direito da tela.

Se você não vir um link de um e-mail, receberá uma notificação de bate-papo dizendo: “Existem apenas links de anexos encontrados neste e-mail e nenhum link de arquivo de texto pdf. Todos os anexos devem ser carregados na nuvem e o QR Code para links de arquivos de texto deve ser criado por meio do botão Gerar QR Code.”

Como adicionar códigos QR em assinaturas de e-mail?

Deseja adicionar um código QR à assinatura do e-mail? Bem, esta não é uma tarefa difícil de continuar. Abaixo está o processo passo a passo de adicionar códigos QR à assinatura de e-mail –

No gerador de código QR, clique no botão Contato menu e preencha o formulário que você vê na tela.

Selecione o tamanho do código QR e defina as outras configurações também.

Digite o nome do código QR, defina seu formato e clique em Salvar para salvar o arquivo.

Seu código QR é gerado. Agora, você pode inseri-los em sua assinatura.

Conclusão

Este artigo discute onde você pode encontrar códigos QR no Microsoft Outlook. Além disso, também explicamos o funcionamento dos códigos QR do Outlook e como você pode adicioná-los à sua assinatura de e-mail. Se você enfrentar algum problema com as etapas acima, informe-nos na seção de comentários e nós o ajudaremos.

Perguntas frequentes

O Outlook pode gerar um código QR?

Sim, você pode gerar QR na Microsoft. Recentemente, a Microsoft introduziu códigos QR no Outlook, permitindo que os usuários gerem e adicionem códigos QR a e-mails.

Como faço para digitalizar códigos QR no meu e-mail?

Você encontrará vários softwares de scanner de código QR que você pode usar para digitalizar o código QR em seu e-mail. Você pode usar este software de scanner de código QR e poderá encontrar informações no e-mail. Você também pode usar a câmera do seu telefone para escanear o código QR.

Como adiciono códigos QR no Outlook?

O processo de adicionar códigos QR no Outlook não é muito difícil. Você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas que mencionamos acima. Discutimos o código QR do Microsoft Outlook no artigo acima.

Onde posso encontrar o código QR do Outlook?

Se você quiser um código QR do Outlook, consulte o artigo acima. Você pode encontrar códigos QR no Outlook seguindo as etapas mencionadas acima.

