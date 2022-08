Operadora de turismo com atuação no mercado internacional visita o Destino Penedo para desenvolver novo roteiro em Alagoas

Representantes da CVC Corp conheceram o patrimônio histórico, artístico e cultural, além da gastronomia e equipamentos hoteleiros

Representantes do maior grupo de viagens das Américas e uma das maiores operadoras de turismo do Brasil foram apresentados ao Destino Penedo, mais uma ação do governo Ronaldo Lopes para desenvolver o município.

Executivos da CVC Corp, Fernanda Franco (gerente de Sourcing de Produtos Nordeste); Wagner Moraes (especialista de Sourcing) e Waldir Santos (CVC Alagoas) realizaram visita técnica na cidade histórica.

Eles conheceram os principais potenciais turísticos do município com rico acervo patrimonial, artístico e cultural, além da gastronomia e equipamentos hoteleiros, com objetivo de avaliar para desenvolver possíveis roteiros turísticos no portfólio da CVC.

Os representantes da operadora foram recepcionados pelo prefeito Ronaldo Lopes, por Jair Galvão (Secretário de Turismo de Penedo), Kim Emmanuel (Secretário Municipal de Comunicação) e por Maria Augusta Brêda (Diretora de Marketing e Promoções da Setur).

“A visita dos representantes da CVC Corp tem um significado muito grande, pois a cidade de Penedo, hoje, dispõe de uma infraestrutura preparada, além de profissionais do turismo capacitados para receber os turistas que, com certeza, virão através desta grande empresa”, afirma Ronaldo Lopes.

Para o gestor da Setur, Jair Galvão, a visita técnica é um marco e só reforça o grande trabalho que a prefeitura está executando para inserir, de forma definitiva, a cidade de Penedo como destino turístico no portfólio da CVC.

“A expectativa, a partir de agora, é de desenvolver produtos a fim de movimentar o fluxo de turistas, não somente na alta temporada, mas ao longo de todo o ano, incrementando a economia, movimentando o mercado e gerando emprego e renda para a população”, explica Jair.

Reunião com diretores da CVC Corp em Maceió

Jair Galvão e Maria Augusta Brêda também participaram de uma reunião, em Maceió, com Sylvio Ferraz (Diretor executivo da CVC Corp), Bruno Heleno (Diretor de Produtos Nacionais da CVC Corp), Caroline Balbino (Secretária de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas) e Cláudia Pessôa (Secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Marechal Deodoro).

Na oportunidade, foi discutida a ideia de iniciar um programa de interiorização do turismo em Alagoas, além de uma parceria com a CVC para a construção de circuitos turísticos dentro do estado, inserindo o Destino Penedo e as cidades de Marechal Deodoro e Piranhas nos produtos e no portfólio comercial da empresa.

Para Jair Galvão, o encontro foi bastante positivo, pois a Prefeitura de Penedo pôde demonstrar a sua capacidade de infraestrutura turística, a prestação de serviços qualificados e disponíveis para receber e iniciar esse grande passo.

“O saldo da reunião foi o início de uma relação que vai desde de como se dará a venda do Destino Penedo, incluindo passeios, equipamentos hoteleiros, gastronomia e demais serviços turísticos que podem ser incorporados, até a capacitação de agentes de viagens e realização de Famtours, ou seja, trazer os agentes de viagens das quase 1.200 lojas da CVC espalhadas pelo Brasil, para conhecer o nosso destino e começar, de fato, o trabalho profissional de comercialização e venda”, conclui o Secretário de Turismo de Penedo.

