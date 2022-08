Organização para franquias: aprenda tudo

deve constar os diferenciais competitivos, as parcerias estabelecidas e os custos envolvidos. Construa um manual de franquia, contendo as regras para uso da marca e a padronização das operações e processos. Não esqueça de apresentar o know-how da franqueadora, pois o franqueado espera muito por essa parte da negociação.

neste item é preciso que você decida sobre os royalties, as receitas do franqueador, taxas que serão incluídas, entre outros. Defina o suporte que oferecerá ao franqueado, as maneiras que dará os treinamentos e capacitações, bem como a instalação de uma unidade piloto, para que o franqueado tenha como exemplo de aplicação dos processos e conheça a maneira que a marca se posiciona no mercado.