Os 5 melhores aplicativos de troca de voz GRATUITOS para Discord 2022

Com o desenvolvimento da qualidade e dos orifícios de recursos dos videogames mais recentes, há um grande número de pessoas que jogam videogame online, com seus amigos ou com estranhos. Continuaremos no próximo parágrafo. De qualquer forma, você ainda quer mudar sua voz em jogos em tempo real no aplicativo de discórdia? Bem, se sim! Então você aterrissou exatamente no artigo certo. Aqui discutimos o 5 melhores aplicativos de troca de voz gratuitos para discórdia para macOS e Windows para brincar facilmente com seus amigos.

Ao jogar videogames online, é preciso se comunicar com outros membros da equipe para manter a coordenação entre eles! Alguns jogos online fornecem um recurso de comunicação embutido, mas a maioria dos jogadores prefere usar o Discord em vez de qualquer outra plataforma para interagir uns com os outros!

Discord é uma plataforma de aplicativo VoIP freeware, que foi inicialmente projetada apenas para a comunidade de videogames. Os jogadores podem usar este software para compartilhar informações por meio de texto, imagem, vídeo e clipes de áudio.

Este software foi lançado pela primeira vez em 13 de maio de 2015. Ele é executado em quase todos os sistemas operacionais, como Windows, macOS, Android, iOS, Linux e navegadores da web. Além disso, ele suporta 27 idiomas diferentes, que incluem inglês, chinês, croata, dinamarquês, holandês, francês, alemão, japonês, coreano, português, romeno, russo, espanhol, turco etc. milhões de usuários únicos.

Como a maioria das pessoas usa o serviço de bate-papo por voz, fornecido pelo Discord, você pode usar um trocador de voz para manter sua privacidade ou se divertir com seus amigos. Assim, aqui estamos com a lista de alguns dos melhores trocadores de voz, que você pode usar para mudar sua escolha para uma voz assustadora, feminina ou robótica, no Discord.

Últimos aplicativos de troca de voz para Discord 2022

Algumas das melhores faturas do Voice Changer for Discord-

1. Modo de voz: Discord Voice Changer para Windows

Voicemod é um dos mais usados software de mudança de voz! Ele pode ser usado para alterar sua voz em várias plataformas, como Discord, Skype, PUBG, Fortnite, Hangout, etc. Os usuários têm mais de cem opções de voz para escolher! Além disso, usar este software é bastante simples.

Como usar o Voicemod Voice Changer no Discord?

Você deve ter o Discord instalado no seu dispositivo mais robusto ao iniciar com este método.

Passo 1- Baixe e instale o aplicativo Voicemod Voice Changer no seu dispositivo.

Passo 2- No canto inferior esquerdo deste aplicativo, você encontrará seu usuário definições opções, clique nele para entrar nas configurações do usuário.

Etapa 3- Aqui, navegue até o ‘Voz e vídeo‘ nas configurações do aplicativo.

Passo 4- Expanda a lista Dispositivo de entrada e selecione Microfone (Dispositivo de áudio virtual Voicemod).

Passo 5- Por fim, pressione o botão Esc no teclado para aplicar as alterações feitas.

Espere..! Antes de seguir para a nossa lista, gostaríamos de adicionar algumas perguntas frequentes reais por trás dos Discord Voice Changers.

Como funcionam os aplicativos de troca de voz?

Resposta: Antes de responder, quantos de vocês conhecem Pitchs e Masterização de Som? Quanto mais rápido a onda sonora oscilar, mais agudo ele terá. Por exemplo, em uma batida de tambor, um tambor grande e pesado vibrará lentamente e criará um som baixo ou tom baixo. Uma placa mais fina e mais leve vibrará mais rápido e criará um som alto ou um tom alto.

O que basicamente esses aplicativos fazem é alterar a frequência e os tons e, com a ajuda da IA ​​de masterização de som, eles são capazes de converter sua voz em algum tipo de som robótico, som feminino, etc, dependendo da sua escolha.

2. Mesa de som

Este é um dos mais ctrocadores de voz customizáveis ​​para discórdia, que você pode usar no Discord! Você pode criar sua própria mesa de som personalizando a mesa de som padrão. Você pode escolher suas teclas de atalho para ativar o trocador de voz, também pode selecionar botões de som com alguns dos melhores efeitos sonoros.

3. Modificador de Voz Voxal

Mesmo este trocador de voz vem com uma lista de recursos úteis, que podem ser usados ​​não apenas para alterar sua voz em tempo real, mas também para aplicar alterações de voz em vozes gravadas. Além disso, pode-se usar este software para falar no Discord, sem parecer fora de sincronia.

Possui uma grande coleção de vozes como robô, menina, menino, alienígena, atmosférica, eco, etc. Além do Discord, também se pode usar este software em outras plataformas de comunicação, como Skype, Hangouts, etc.

Como configurar e usar um Voxal Voice Changer no Discord?

Passo 1- Baixe e instale o software Voxal Voice Changer no seu dispositivo.

Passo 2- Navegue até as Configurações do usuário do programa de bate-papo, localizado no canto esquerdo da tela principal.

Etapa 3- Agora, nas configurações de áudio, selecione a opção Microfone (Voicemod Virtual Device).

Passo 4- Na seção Voicemod, selecione o recurso Meme Sound Machine (placa de som).

Passo 5- Pesquise e carregue seus sons favoritos. Você também pode atribuir teclas de atalho a eles.

4. Peixe-palhaço: Discord Voice Changer para Windows

Este é outro trocador de voz útil, que você pode usar no seu Discord ou em qualquer outra plataforma onde possa usar um microfone para interagir com outras pessoas. Usar este software é bastante simples e vem com as opções de voz mais interessantes, como Alien, Robot, masculino, feminino, bebê, etc.

Como configurar e usar um ClownFish no Discord?

Passo 1- Baixe e instale o software ClownFish no seu dispositivo.

Passo 2- Depois de instalar a versão mais recente de 64 bits do clownfish. Agora você pode ver a opção de menu lá.

Etapa 3- Na seção ClownFish, selecione o “Definir trocador de voz”.

Passo 4- Pesquise e carregue seus sons favoritos. Você também pode atribuir teclas de atalho a eles.

5. MorphVOX 2022

Por último mas não menos importante. MorphVOX é um trocador de voz muito útil, que você pode usar no seu Discord ou em qualquer outra plataforma onde você possa usar um microfone para interagir com outras pessoas. Este é o único aplicativo de troca de voz gratuito para discórdia em jogos em tempo real. Usar MorphVOX com Mumble é bastante simples e vem com as opções de voz mais interessantes, como Alien, Robot, masculino, feminino, bebê, etc.

Como configurar e usar um MorphVOX com Mumble no Discord?

Passo 1: Baixe e instale o software MorphVOX no seu dispositivo.

Passo 2: Após a instalação, execute o MorphVOX e certifique-se de que o “Ouço” está desligado para que você não ouça sua voz quando estiver falando durante o jogo.

Etapa 3: Agora execute “Resmungar” e clique no menu “Configurar” e então você precisa selecionar “Assistente de áudio”

Passo 4: Após aceitar os T&C, clique na página “Device selection” e altere o Input Device para “Microfone”

Etapa 5: Siga os Próximos Passos e Grats! Agora você pode alterar sua voz nos aplicativos Discord.

Conclusão:

Estes foram alguns dos melhores aplicativos de mudança de voz para discórdia mac, janelas do Chromebook, que você pode usar no Discord! Cada um desses softwares possui seu próprio conjunto de recursos, que podem ser utilizados pelos usuários conforme sua demanda.

Se perdemos algum trocador de voz útil para o Discord, informe-nos na seção de comentários abaixo.

Você pode gostar: