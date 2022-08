Os 600 reais do Auxílio Brasil supre necessidades de boa parte das famílias?

O aumento da pobreza é notório no país e, segundo pesquisa, Auxílio Brasil não supre necessidades de boa parte das famílias brasileiras.

O programa tem como principal objetivo tirar a população da miséria. No entanto, não está sendo suficiente, dado os aumentos constantes e significativos nos itens básicos para a sobrevivência do cidadão.

Por isso, veja a seguir mais informações a respeito do assunto. Então confira como o Auxílio Brasil está ajudando ou não, de acordo com os preços de alguns itens básicos.

Quanto o Auxílio Brasil está pagando atualmente?

O programa foi implementado sob um valor máximo de 400 reais inicialmente.

Mas com a vigência da chamada PEC das Bondades, o valor subiu para 600 reais. Aliás, que está sendo pago de forma temporária e emergencial.

Esse valor é mais expressivo para os brasileiros. Uma vez que, segundo pesquisas do Datafolha, o número de beneficiários que achavam o valor insuficiente caiu. Sendo assim, depois do aumento, de 69% para 54% da população entrevistada.

Apesar dessa queda, ainda assim, mais da metade dos entrevistados ainda considera que o Auxílio Brasil não supre as necessidades das famílias.

Afinal, os 600 reais do Auxílio Brasil supre as necessidades da população?

Ainda segundo o Datafolha, dos entrevistados ouvidos em mais de 180 municípios brasileiros, de forma presencial, cerca de 56% considera o Auxílio Brasil insuficiente. E isso mesmo com o aumento recente de 200 reais.

Contudo, cerca de 36% desses entrevistados concluíram que o programa é, sim, suficiente. Enquanto outros 7% disseram que o valor pago atualmente é mais que suficiente para suprir as necessidades das famílias mais pobres do Brasil.

Apesar dessa variação de opiniões pessoais, só há como chegar a uma conclusão se o benefício é ou não suficiente, de uma maneira. É quando comparamos com o preço dos itens mais básicos. Ou seja, que fazem parte da rotina do brasileiro.

O que dá para comprar com os 600 reais do Auxílio Brasil atualmente

Como vimos anteriormente, as opiniões a respeito da suficiência do Auxílio Brasil sobre suprir as necessidades de boa parte das famílias brasileiras são bastante divergentes.

Sendo assim, para se ter um parâmetro mais claro, é necessário ter ciência sobre os valores atuais dos produtos mais utilizados pelos brasileiros diariamente. Por isso, veja alguns exemplos a seguir.

Cesta básica

A cesta básica foi um dos itens que mais teve alta nos últimos anos. Vale ressaltar que ela engloba todos os alimentos básicos para sobrevivência de uma pessoa,

Por exemplo, em alguns estados mais populosos, como São Paulo, o valor de uma cesta básica teve um aumento acumulado de quase 40% em 2 anos. Em sua composição há o arroz, feijão, açúcar, óleo de cozinha, macarrão e outros itens básicos.

Estima-se que em junho deste ano, o kit tenha chegado a 770 reais. Logo, o que nos leva a crer que somente com os 600 reais do Auxílio, pode ser bastante complicado que uma família consiga suprir com essa demanda mensal.

Com esse preço, seria necessário um acréscimo de cerca de 170 reais ao valor atual do benefício. Isto é, adicionar 300 reais ao valor original, que é de 400 reais. Dessa maneira, seria mais fácil para que os cidadãos pudessem adquirir todos os itens da cesta básica.

Combustíveis

O litro da gasolina em alguns estados brasileiros teve uma grande alta. Apesar que os combustíveis receberam uma diminuição significativa recentemente. Portanto, já fez diferença para muitos brasileiros.

A baixa do preço se deu por conta de uma medida do Governo Federal. Na ocasião, obrigou a Petrobrás a diminuir o preço do litro na bomba. Então, já deu resultado no cotidiano de quem precisa se locomover diariamente.

Com essa baixa, o consumo de combustíveis já ficou mais viável. Especialmente para quem trabalha no ramo de transporte de cargas ou passageiros.

Como fica o poder de compra do brasileiro com os 600 reais?

Apesar de ser assustador, ao comparar os preços de alguns itens com o valor pago pelo Auxílio Brasil atualmente é possível averiguar um aumento. Ainda, um tanto tímido no poder de compra dos cidadãos.

Afinal, mesmo com um orçamento apertado, as parcelas mensais e fixas, permitem a aquisição de bens a prestação. Consequentemente, o que reflete positivamente no desenvolvimento da economia.

Mas é necessário ter sabedoria antes de comprometer a renda. Pois, já se sabe que, em janeiro do ano que vem, o valor volta aos 400 reais originais. Desse modo, pode tornar ainda mais complicado para que as famílias se mantenham, caso não aconteça diminuição nos preços e na inflação.

Apesar de servir de estímulo e ajuda para a população mais pobre, somente o Auxílio Brasil não é suficiente para suprir as necessidades das famílias. Por isso, é visto a necessidade de reajustes de preços e a adequação de valores, para que acompanhe a inflação atual.O