Os atletas mais famosos do Uzbequistão

O esporte é uma noção ampla. A razão é que ele não apenas promove um estilo de vida saudável, mas também desempenha um papel importante na imagem do país. Além disso, os atletas são valorizados por defenderem a honra do país e da nação em arenas internacionais. Campeões e atletas de sucesso são considerados literalmente “heróis” pelo povo. Os fãs se regozijam loucamente com as vitórias e sofrem derrotas.

Rufat Riskiev

Este homem é uma lenda viva do boxe uzbeque. Apelidado de “O Tigre Tashkent”, Rufat foi quatro vezes campeão da União Soviética e campeão mundial. Rufat Riskiev é bem conhecido dos uzbeques por seus papéis nos filmes. No filme “Chamado ao Anel…”, ele interpretou um jovem boxeador que deixou o bairro uzbeque para se tornar campeão mundial. Em 1997, Rufat Riskiev se tornou o primeiro árbitro profissional de boxe da Ásia Central a se juntar ao Júri da WBA.

Rishod Sobirov

Judocas do Uzbequistão. Ele conquistou três medalhas de ouro olímpicas. Ele tem três medalhas de bronze dos Jogos do Rio de Janeiro, Londres e Pequim em seu crédito. Ele também é duas vezes campeão mundial. Ele levou para casa uma medalha de prata no Campeonato Asiático. Rishod Sobirov é também o detentor de três prêmios estaduais:

Distinto Atleta da República do Cazaquistão;

O’zbekiston Iftikhori (Orgulho do Uzbequistão);

Ordem do “El-Yurt Hurmati”.

Arthur Grigoryan

Boxer, vencedor do antigo All-Union Spartakiade, campeão da CIS, e vencedor do Campeonato Mundial. Ele foi o proprietário do cinturão profissional de boxe da WBO e foi capaz de confirmar seu título muitas vezes. Ele começou sua carreira profissional na Alemanha, onde ficou conhecido como “Rei Artur”.

Timur Mukhammedzhonov

Ele é o primeiro campeão mundial do Uzbequistão na direção profissional do kickboxing. Múltiplos vencedores de campeonatos, torneios internacionais, várias vezes vencedor de campeonatos mundiais na direção amadora. Eles o chamaram de “Pantera” por causa de sua agilidade e inteligência. Timur Mukhammedzhonov é atualmente o chefe da Federação de Kickboxing da cidade de Tashkent.

Nuriddin Nuriddinov

Este esportista uzbeque já ganhou muitos torneios de kickboxing. Em particular, ele venceu os campeonatos do Uzbequistão, da Ásia e o campeonato mundial de amadores. Ele conseguiu vencer os campeonatos mundiais de luta corpo-a-corpo e de lutas internas.

Mirasol Kosimov

Mirjalol nasceu em Tashkent. Ele cresceu em uma família pobre. Ele não teve oportunidade de freqüentar uma escola de futebol profissional. Seu caminho começou no quintal de sua casa, onde jogava futebol com os amigos. Por acaso, o garoto foi visto e convidado para o time local de Chagatai. Durante vários anos, Mirjalol Kosimov foi treinado pelo melhor técnico do Uzbequistão. Yuriy Gospodarchuk ensinou-lhe não apenas o básico do jogo, mas também mostrou o que um verdadeiro jogador de futebol deveria ser.

Sua primeira competição foi em 1986. Ele participou da Copa do Mundo. O time ficou em primeiro lugar. Em 1987, o sucesso foi repetido no prestigioso Campeonato Europeu.

Mirdzhalol Kosimov juntou-se à equipe Pakhtakor. Ele jogou nela até 1992. Em 1992, ele novamente mudou para a equipe Alania. No mesmo ano, ele se tornou o atleta campeão russo. Em 1993, suas conquistas foram marcadas a nível estadual. Ele recebeu o prêmio de Melhor Jogador do País depois de ganhar a Copa do Uzbequistão.

Mirjalol Kosimov jogou pela seleção nacional por mais de sessenta partidas em competições internacionais. No total, ele marcou trinta gols. Isto é um grande valor para o meio-campista.

Sua carreira esportiva terminou em 2006. Logo ele foi convidado para treinar a equipe de Tashkent “Kuruvchi”. Nesta profissão, Mirjalol Kosimov também alcançou excelentes resultados. Por seus méritos no esporte, ele foi oferecido para treinar a equipe nacional um ano depois. O nome de Mirzhalol Kosimov foi inscrito na história do Uzbequistão:

Mestre Honrado do Esporte do Uzbequistão;

Membro da Ordem de Mehnat Shukhrati;

Mestre Honorário do Esporte do Uzbequistão;

Medalhista da Ordem de Mehnat Shukhrati;

Três vezes vencedor da Copa do Uzbequistão.

Oksana Chusovitina

Oksana Chusovitina cresceu em uma família com muitos filhos. Os pais sonhavam com um futuro digno para seus filhos. É por isso que, após o nascimento de sua quarta filha, a família decidiu mudar-se para Tashkent. A futura ginasta passou lá sua infância. Ela não estava interessada em esportes. A menina estava certa de que tinha um grande futuro na música. Entretanto, assim que seus pais compraram um piano, seu interesse pela arte desapareceu.

Aos sete anos de idade, Oksana Chusovitina visitou o hipódromo pela primeira vez. Ela gostava de interagir com os cavalos. Por causa de sua idade, era impossível praticar esportes eqüestres. Ela escolheu a ginástica. A garota freqüenta uma aula de ginástica toda semana. A treinadora Svetlana Kuznetsova viu um grande potencial em Oksana Chusovitina.

A entrada no cenário internacional ocorreu em 1991. A ginasta precisava se qualificar para a equipe nacional da União Soviética. Parecia impossível. No entanto, o atleta conseguiu a vitória no Campeonato Mundial de Indianápolis. Aquele torneio lhe abriu a porta para competir em qualquer competição. Ela recebeu três prêmios de diferentes méritos.

Já em 1992, Oksana Chusovitina foi às Olimpíadas. Em Barcelona, ela representou a equipe combinada. Ela ganhou ouro no evento da equipe. Seguiu-se uma sucessão de competições de sucesso.

Durante muito tempo, Oksana Chusovitina viveu na Alemanha. Ao receber a cidadania alemã, ela começou a atuar sob a bandeira daquele país. Para a Alemanha, a ginasta conquistou cerca de dez medalhas em competições internacionais.

Oksana Chusovitina ganhou sua primeira medalha de prata sem equipe em 1996. Aos 33 anos de idade, a maioria dos ginastas encerra sua carreira. Até 2012, a atleta participou ativamente de torneios. Em uma conferência, ela disse que queria trazer uma medalha olímpica para o Uzbequistão. Em 2014, uma medalha de prata nos Jogos Asiáticos a aproximou desse sonho. Mas nem os Jogos do Rio nem os Jogos de Tóquio puderam ganhar ouro para o Uzbequistão.

Alexander Kharlov

Alexander Kharlov nasceu na capital uzbeque. Até os quatorze anos, ele mostrou pouco interesse pelo esporte. Em 1970, ele começou a freqüentar uma seção de atletismo. Ele ficou fascinado com ela e decidiu que queria ser associado a ela durante toda a sua vida. Em 1971, o atleta tornou-se aluno de Vladimir Isaevich Brustinov. Ele encontrou uma disciplina adequada para Alexander Kharlov: o traço de 110 metros.

As primeiras competições sérias aconteceram após quatro anos de treinamento duro. O atleta de atletismo competiu pela equipe nacional soviética contra a RDA. O atleta levou o prêmio máximo nesta partida em Kharkiv. Ele venceu com uma pontuação de 14,5.

Um ano depois, Alexander Kharlov recebeu o título de Mestre do Esporte. Na competição, ele correu um 14,0. Os resultados do atleta de pista e de campo melhoraram gradualmente. No campeonato europeu de juniores, ele terminou entre os cinco primeiros, perdendo para o medalhista de bronze por menos de um centésimo de segundo. Em 1978, ele levou para casa uma medalha de prata após um torneio em Cuba.

Os sucessos de Alexander Kharlov foram notados a nível nacional. Ele foi convidado para treinar sob o comando do treinador de honra Anatoli Yulin. Ele sugeriu mudar a distância para 400 metros. Foi nesta categoria que o atleta de atletismo participou das Olimpíadas de 1980. Ele se qualificou para as semifinais.

Na história do Uzbequistão, Alexander Kharlov ingressou em uma classe de Mestre do Esporte Internacional. Ele conseguiu provar seu profissionalismo nos Jogos do Povo da URSS. Desde então, ele conquistou seis títulos internacionais.

Balada Valentina

Valentina Ballad é uma atleta conhecida muito além do Uzbequistão. A geração mais jovem de atletas de atletismo ainda a admira. Sua “onda lateral” entrou nos livros didáticos da teoria do esporte.

A saltadora nasceu em Samarkand. Desde a infância, ela tinha um físico forte. Sua baixa estatura deveria ter-lhe causado dificuldades no salto em altura, mas ela era um trunfo.

Valentina Ballad começou a praticar atletismo aos cinco anos de idade. Ela treinou por muito tempo com a treinadora de honra Maria Mikhailovna Vnuchkova. O esporte era o significado da vida para o saltador.

As primeiras conquistas chegaram cedo para a atleta. Ela conquistou o terceiro lugar no All-Union Spartakiad de crianças em idade escolar. Um ano depois, ela levou prata. Em 1956, ela se qualificou para as Olimpíadas. Este direito lhe deu a vitória na Spartakiad dos Povos da URSS. O saltador uzbeque bateu vários recordes mundiais.