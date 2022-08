Os mais famosos clubes de futebol brasileiros na Europa

O futebol brasileiro é respeitado no mundo todo. Nossos craques brilham no futebol europeu há décadas, contudo, nossos clubes já não despertam a mesma paixão de tempos atrás lá no velho mundo. O eixo se movimentou e agora são os clubes europeus que ultrapassam suas fronteiras para se tornarem os times do coração de muitos brasileiros. Independente disso, alguns clubes aqui do Brasil são bem famosos na Europa.

Mesmo hoje em dia, cinco décadas depois do timaço que encantava o planeta, o Santos Futebol Clube é um dos mais famosos clubes do Brasil na Europa. Na década de 1960, o clube praiano sagrou-se bicampeão mundial em solo europeu. Pelé, Coutinho, Pepe e companhia tornaram-se ícones, servindo de modelo para muitas gerações de futebolistas. Se o prestígio de tempos idos se mantém praticamente intacto, o Santos, ao lado do Atlético do Paraná, é o clube brasileiro que mais forneceu jogadores formados em suas categorias de base para o futebol europeu.

A partir dos anos 1970, o Flamengo que já era mundialmente famoso, ganhou ainda mais destaque na Europa por conta de um tal de Zico, tido, à época, como herdeiro legítimo de Pelé. O título mundial interclubes conquistado em 1981, catapultou em definitivo o clube da Gávea para o Olimpo do futebol. O Flamengo chegou em Tóquio desacreditado, mas em campo o talento rubro-negro sobrepujou a equipe favorita do Liverpool por três a zero, fora o show. Com o advento das mídias sociais, o Flamengo tornou-se ainda mais famoso na Europa.

O Esporte Clube Corinthians Paulista é um daqueles times que muito naturalmente ultrapassam as fronteiras. É quase mágico como o clube paulistano tem facilidade de se fazer adorar. O Corinthians tem torcidas uniformizadas em vários países da Europa (bem como nos EUA e Japão). Estes brasileiros protagonizam um intenso intercâmbio alçando o time de Itaquera a um patamar bastante elevado no que tange à fama.

A Sociedade Esportiva Palmeiras e o São Paulo Futebol Clube também são bem conhecidos na Europa. O São Paulo alcançou visibilidade especialmente a partir da década de 1990, quando sagrou-se bicampeão mundial. Ademais, o clube do Morumbi fez profundas reformulações administrativas, trazendo para a sua estrutura organizacional ares de modernidade. Já o Palmeiras, famoso em terras europeias desde os anos 1960, época da primeira grande academia de futebol, mais recentemente vem se firmando como o mais vitorioso clube brasileiro tanto interna como internacionalmente. Ambos os clubes paulistanos também sabem lidar muito bem com as mídias sociais, peça chave na captação de novos torcedores e simpatizantes.

No sul brasileiro, o Grêmio de Foot-ball porto-alegrense também tem muitos fãs em território europeu. Trata-se da única equipe sulista campeã mundial, título conquistado em 1983. Mas sua fama europeia dá-se mais em função da proximidade que os sulistas têm com o velho continente, As raízes europeias são bem mais destacadas no sul brasileiro do que em qualquer outra parte do país. A habilidade do clube gaúcho com a lida das mídias sociais também lhe vale muitas adesões.

A fama dos times de futebol brasileiros na Europa muito se dá pela identificação estabelecida entre jogador e clube. Relações intensas e duradouras como as de Pelé com o Santos, Ademir da Guia e Palmeiras, Zico e Flamengo, são celebradas mundialmente. Mais recentemente, dadas as frequentes transações entre os clubes, tal identificação é pouco observada, exceto pelo aspecto da formação do jogador.

Enfim, verdade seja dita. Embora respeitado em função do jogador, o futebol brasileiro perdeu terreno. O futebol europeu modernizou-se e soube muito bem trabalhar sua estrutura administrativa. Os investimentos, especialmente calçados pelos patrocínios bilionários, promoveram um salto de qualidade em relação ao futebol brasileiro. As leis também funcionaram com excelência, a Lei Bosman é um claro exemplo disso, foi ela quem acabou com o passe na Europa e retirou o limite de jogadores estrangeiros, permitindo que as equipes formaram verdadeiras seleções. Ademais, o Brasil vive uma crise que parece não ter fim. Muitos jogadores são negociados ainda na base, outros pouco atuam por seus clubes no Brasil.

Ainda somos famosos. Às vezes, não pelos motivos pelos quais gostaríamos, mas ainda temos algum prestígio. Os clubes brasileiros têm por obrigação revolucionarem suas administrações, é preciso que nos tornemos visíveis utilizando as ferramentas da modernidade. Em termos mais amplos, um título no Qatar talvez resgate nossos brios e promova alguma transformação. Um novo fracasso e talvez tenhamos que nos recolher e repensar toda a estrutura. O certo é que, de algum modo, precisamos nos reinventar.