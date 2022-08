Otimismo com economia é maior entre usuários do Auxílio Brasil

Os mais de 20 milhões de usuários do programa Auxílio Brasil correspondem ao grupo social que mais está confiante na recuperação econômica do país. Dados do Instituto Datafolha, contratada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo, apontam que a esperança em dias melhores cresceu em todas as faixas sociais, mas sobretudo entre quem recebe o benefício do Governo Federal.

De acordo com o levantamento, 53% dos usuários do Auxílio Brasil acreditam que a economia do Brasil vai melhorar em breve. Quando se considera apenas os brasileiros que não recebem o benefício social, a taxa é de 47%. Entre os beneficiários, apenas 16% acreditam que a economia vai piorar, enquanto entre quem não recebe o saldo a taxa é de 29%.

Entre os meses de julho e de agosto, o Auxílio Brasil aumentou de tamanho. Por causa da aprovação da PEC dos Benefícios, o Governo conseguiu a liberação de R$ 41 bilhões no orçamento. Parte do montante está sendo usado para elevar o valor do benefício de R$ 400 para R$ 600, aumento que é válido até dezembro deste ano.

Além do saldo do depósito, o Governo Federal também decidiu elevar o número de usuários do programa social. Entre os meses de julho e agosto, estima-se que mais de 2,2 milhões de pessoas tenham entrado na folha de pagamentos do projeto. Esta é a primeira vez que o número total de beneficiários ultrapassa a marca dos 20 milhões.

Parte dos usuários do Auxílio Brasil também estão podendo acumular os valores com o saldo do programa vale-gás nacional. O projeto que ajuda na compra do botijão de 13kg também teve o valor elevado. Em agosto, estima-se que mais de 5 milhões de brasileiros tenham recebido o depósito unitário de R$ 110.

Raio-X do Auxílio Brasil

O Instituto Datafolha também analisou outros dados sobre os pagamentos do Auxílio Brasil. Conforme o levantamento, a maioria dos usuários titulares são mulheres. Elas representam 62% de todos os beneficiários do programa social.

A maioria dos contemplados estudou até o ensino médio (52%), outros 46% completaram apenas o ensino fundamental. A pesquisa aponta ainda que 32% dos beneficiários se consideram economicamente ativos.

Quando se considera apenas a religião, os católicos ainda são maioria, representando 51% dos usuários do programa social. Entre os evangélicos a taxa é de 25%, enquanto os que se consideram sem religião são 11%.

A maioria dos usuários está localizado em cidades do interior do país. Ainda com base nos dados do Datafolha, apenas 19% dos beneficiários moram em regiões metropolitanas, com 17% morando propriamente em capitais.

Pagamentos

Na segunda-feira (22), o Governo Federal concluiu oficialmente os pagamentos de agosto do Auxílio Brasil. A próxima liberação já está marcada para o mês de setembro. Veja abaixo a disposição das datas dos próximos depósitos.

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0