A Ourofino Saúde Animal é uma das primeiras indústrias do país, do ramo veterinário, a fazer parte da Bolsa de Valores. Veja quais são as oportunidades disponíveis pela empresa, neste momento.

Ourofino Saúde Animal abre empregos pelo Brasil

A companhia, em questão, está divulgando oportunidades de emprego em diversas regiões do país, proporcionando salários compatíveis com o mercado, benefícios e o registro em carteira, que também prevê uma estabilidade financeira para o profissional. Acompanhe, a seguir, as vagas disponíveis pela Ourofino Saúde Animal.

Assistente de Sistemas – Cravinhos/SP

Consultor(a) Técnico(a) Júnior | Animais de Produção | Ariquemes/RO

Analista Financeiro Jr.| Projetos Financeiros e Relações com Investidores

Consultor(a) Técnico(a) Júnior | Animais de Produção | Sinop/MT

Analista de Excelência Operacional Sr. – Cravinhos/SP

Consultor(a) Técnico(a) Júnior – Sul da Bahia

Especialista em Marketing | Aves e Suínos | Cravinhos/SP

Operador de empilhadeira – Cravinhos/SP

Técnico de Segurança do Trabalho II

Analista Centro de Excelência Pleno – Cravinhos/SP.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo da Ourofino Saúde Animal, os candidatos podem acessar o site de inscrição e selecionar a vaga pleiteada. É preciso considerar os critérios exigidos e experiência requisitada em alguns cargos.

