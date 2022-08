Pagamento Auxílio Taxista começa em agosto, como receber?

O novo programa chamado Auxílio Taxista começa nesta terça-feira, dia 16 de agosto. No entanto, começaram a surgir muitas dúvidas a respeito de quem pode receber e como irá funcionar.

Aliás, ele faz parte de um pacote de medidas para combater a pobreza no Brasil. Fenômeno que teve aumentos significativos nos últimos tempos.

Por isso, veja a seguir mais informações a respeito do benefício, além do calendário de pagamento, e fique por dentro de todas as informações importantes.

O que é o Auxílio Taxista?

O Governo Federal implementa novas medidas a cada dia para tentar conter os impactos que os momentos de crise econômica. A propósito, que ainda estamos enfrentando nos últimos anos e impacta diretamente na população mais vulnerável do país.

Um dos efeitos mais claros da atual crise, é o aumento dos combustíveis, como a gasolina e o etanol. Portanto, é justamente por esse aspecto que foi implementado o Auxílio Taxista, que começa as atividades neste mês de agosto.

Então, o programa prevê auxiliar mais de 300 mil trabalhadores do ramo dos táxis. Para isso, realizará pagamentos de mil reais por mês, até dezembro deste ano.

Quem pode receber o Auxílio Taxista?

Para ter direito às parcelas mensais do Bem Taxista, o funcionário precisa ter carteira nacional de habilitação válida. Além de constar nos registros de alvará vigente, junto à prefeitura da cidade onde trabalha, até o dia 31 de Maio de 2022.

O programa pagará ao todo mais de 490 milhões de reais a cerca de 245 mil taxistas brasileiros.

De quanto será o Auxílio Taxista?

Inicialmente, estima-se que os profissionais que atuam como taxistas atualmente no Brasil, irão receber parcelas de mil reais até dezembro.

No entanto, estabeleceu-se um gasto máximo com o benefício para o ano de 2022. Dessa forma, não deve ultrapassar os 2 bilhões de reais.

Por isso, caso as prefeituras inscrevam mais de 333 mil taxistas ao todo, é possível que esse valor das parcelas sofra redução em pagamentos futuros. Assim, será mais simples para que todos possam se beneficiar sem estourar o teto de gastos do governo.

Como se inscrever no programa

Não é necessário que nenhuma atitude seja tomada por parte dos profissionais beneficiados com o programa. Afinal, a inscrição e declaração de alvará vigente é de responsabilidade total das prefeituras. Portanto, essas inscrições devem seguir o calendário estipulado pelo Governo Federal.

A primeira etapa se encerrou no dia 2 de Agosto, mas foi dada uma nova chance às prefeituras que perderam o prazo. Sendo assim, agora podem realizar a inscrição de seus profissionais entre os dias 5 e 15 deste mês.

A previsão é que as prefeituras terão até o dia 11 de setembro para entregar as inscrições e formulários preenchidos adequadamente de todos os profissionais. Vale ressaltar que devem ser inscritos os que tem alvará de prestação de serviço vigente para garantir o recebimento das parcelas.

Qual o calendário de pagamento do Auxílio Taxista

O pagamento das duas primeiras parcelas do benefício começou em agosto. Por isso, todos os taxistas inscritos na primeira etapa do programa receberão 2 mil reais. Aliás, que serão depositados em suas contas nesta data.

A segunda parte dos pagamentos está prevista para o dia 30 de agosto. Então, é esperado que todas as parcelas sejam pagas e o Auxílio Taxista se encerre em dezembro deste ano.

Como o benefício será pago?

Assim como já ocorre em outros programas sociais do governo federal, o Auxílio Taxista será pago por meio de poupança social digital. A conta é feita de forma automática para todos os taxistas que têm direito ao benefício.

Aliás, a criação da poupança digital é feita por meio do CPF. Então, esse mesmo número deve ser utilizado para cadastramento e login na conta

O órgão responsável pela criação da conta e disponibilização das quantias devidas é a Caixa Econômica Federal. E será por meio do aplicativo Caixa Tem, criado pelo banco em parceria com o governo federal, que os beneficiários poderão consultar e movimentar a quantia paga.

O pagamento do Auxílio Taxista pode ser uma boa ajuda para os profissionais que trabalham de forma autônoma. Consequentemente, foram afetados pelos aumentos expressivos dos combustíveis nos últimos anos.

Por isso, vá até à prefeitura de sua cidade e veja se seu cadastro foi feito para que você receba as parcelas até o final de 2022.