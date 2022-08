PAGAMENTO do Auxílio Brasil de R$ 600, Vale-Gás com valor integral do botijão e Auxílio Caminhoneiro começa nesta terça-feira (9/8)

A Caixa Econômica Federal começa a pagar, nesta terça-feira (9), os benefícios do “pacote pré-eleitoral” aprovados pela chamada PEC das Bondades. Em suma, são as parcelas de R$ 600 do Auxílio Brasil, o Vale-Gás com valor equivalente a 100% do botijão e o Auxílio Caminhoneiro. Os repasses do Auxílio Taxista começam no dia 16.

Pagamento do Auxílio Brasil

Cerca de 20,3 milhões de famílias receberão a partir deste mês de agosto um benefício mínimo de R$ 600 do Auxílio Brasil. O pagamento foi antecipado por decisão do Governo Federal, tradicionalmente a distribuição ocorreria entre 18 a 31 de agosto.

O investimento total no programa de transferência de renda é superior a R$ R$ 12,1 bilhões. Por família, o valor médio é de R$ 607,88. Todavia, além do benefício básico, há os complementares pagos de acordo com os perfis das famílias.

Veja abaixo o calendário:

Final do NIS Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 09/ago 19/set 18/out 17/nov 12/dez 2 10/ago 20/set 19/out 18/nov 13/dez 3 11/ago 21/set 20/out 21/nov 14/dez 4 12/ago 22/set 21/out 22/nov 15/dez 5 15/ago 23/set 24/out 23/nov 16/dez 6 16/ago 26/set 25/out 24/nov 19/dez 7 17/ago 27/set 26/out 25/nov 20/dez 8 18/ago 28/set 27/out 28/nov 21/dez 9 19/ago 29/set 28/out 29/nov 22/dez 0 22/ago 30/set 31/out 30/nov 23/dez

Pagamento do Vale-Gás

Com relação ao Vale-Gás, vai pagar em agosto, outubro e dezembro um benefício de R$ 110, aproximadamente, a 5,6 milhões de famílias. O benefício corresponderá o valor integral do preço médio nacional de um botijão de 13 kg.

Até então, o benefício era de apenas 50% do preço do gás de cozinha. No entanto, a partir de fevereiro de 2023, as famílias voltarão a receber o benefício sob a metodologia original do programa. Lembrando que o pagamento ocorre a cada dois meses.

Veja o calendário:

Final do NIS Agosto Outubro Dezembro 1 09/ago 18/out 12/dez 2 10/ago 19/out 13/dez 3 11/ago 20/out 14/dez 4 12/ago 21/out 15/dez 5 15/ago 24/out 16/dez 6 16/ago 25/out 19/dez 7 17/ago 26/out 20/dez 8 18/ago 27/out 21/dez 9 19/ago 28/out 22/dez 0 22/ago 31/out 23/dez

Pagamento do Auxílio Caminhoneiro

Também nesta terça-feira (9), serão pagas as duas primeiras parcelas do Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm Caminhoneiro). Considerando o pagamento duplo, os caminhoneiros autônomos receberão um valor de R$ 2 mil.

Todavia, estão previstas seis parcelas de R$ 1 mil até dezembro. Contudo, serão contemplados os transportadores autônomos de cargas devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) até 31 de maio de 2022.

Ademais, os profissionais deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos. Vale ressaltar que o pagamento mensal do benefício no valor de R$ 1 mil será feito independentemente do número de veículos que eles possuírem.

Veja o calendário:

Parcela Data de pagamento 1ª 09 de agosto 2ª 09 de agosto 3ª 24 de setembro 4ª 22 de outubro 5ª 26 de novembro 6ª 17 de dezembro

Pagamento do Auxílio Taxista

O Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis (BEm Taxista) será pago aos profissionais para compensar os impactos causado com o aumento no preço dos combustíveis. No entanto, as parcelas desse benefício começam a ser pagas em 16 de agosto.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, têm direito ao benefício os motoristas de táxi com Carteira Nacional de Habilitação válida e alvará para prestação do serviço cadastrado nas prefeituras em vigor no dia 31 de maio de 2022.

Em síntese, a data de repasses do benefício dependerá do envio das informações dos taxistas pela prefeitura dos municípios ao Ministério da Cidadania. Estão previstos os pagamentos de seis parcelas de R$ 1 mil até dezembro. Porém, o valor e o total de parcelas do benefício poderão ser ajustados de acordo com o número de beneficiários cadastrados.

Veja o calendário abaixo:

Cadastramento Pagamento Entre 25 de julho e 2 de agosto 16 de agosto Entre 5 de agosto e 15 de agosto 30 de agosto Entre 20 de agosto e 11 de setembro Entre setembro e dezembro

Meios de pagamento

Os benefícios do Auxílio Brasil e Vale-Gás serão pagos por meio dos canais tradicionais dos programas: cartão do Auxílio Brasil, conta benefício e pelo aplicativo Caixa Tem. Os contemplados devem sacar os benefícios em até 120 dias do crédito.

Já os demais pagamentos, como os do Auxílio Caminhoneiro e Taxista, serão realizados exclusivamente pela conta poupança social digital do aplicativo da Caixa. Os beneficiários terão um prazo de 90 dias para movimentar os valores após a data de depósito.