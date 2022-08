PagTesouro permite taxas sejam pagas via PIX

De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério da Economia, atualmente 44 órgãos federais aceitam o pagamento de taxas -como inscrições em concursos- por cartão de crédito ou PIX. Isso é possível por conta da plataforma PagTesouro, componente de processamento de pagamentos digitais gerido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

A plataforma tem como objetivo facilitar o gerenciamento de contas públicas de forma eficiente e transparente. Vale destacar que o PagTesouro foi instituído pelo Decreto nº 10.494, de 23 de setembro de 2020.

Veja quais órgãos públicos já aceitam pagamentos via PIX e cartão

Segundo o Infomoney, o primeiro órgão a aderir ao sistema foi a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Apesar disso, dada a facilidade de emitir documentos à população, atualmente 44 órgãos federais já utilizam o PagTesouro. A lista dos órgãos que utilizam a plataforma foi disponibilizada no site do Ministério da Economia, veja quais são:

Agência Nacional de Aviação Civil – Anac

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa

Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha do Brasil – CCCPMB

Comando da Aeronáutica

Comando da Marinha

Comando da Marinha – Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo

Comando do Exército

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS

Departamento de Polícia Federal – DPF

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A

Fundação Alexandre de Gusmão – FUNAG

Fundação Universidade de Brasília – FUB

Fundação Universidade de Mato Grosso do Sul – UFMS

Fundação Universidade Federal de Uberlândia – UFU

Fundo do Exército – FEx

Fundo do Serviço Militar – FSM

Fundo Nacional Antidrogas

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Inpi

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro

Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Justiça Eleitoral (TSE e todos os tribunais regionais eleitorais)

Ministério da Defesa – MD

Ministério da Economia – ME

Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP

Polícia Rodoviária Federal – PRF

Secretaria de Aquicultura e Pesca – SAP/MAPA

Supremo Tribunal Federal

Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI

Universidade Federal de Lavras – UFLA

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Universidade Federal de Viçosa – UFV

Universidade Federal do Ceará – UFC

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

Universidade Federal Fluminense – UFF

Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM

Vale informar que além da facilidade de realizar pagamentos via PIX, os pagamentos feitos no cartão de crédito podem ser parcelados. A vantagem é que o órgão público recebe o valor à vista.

Saiba mais sobre o PagTesouro

O PagTesouro é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Governo Digital, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Banco do Brasil. De acordo com o Ministério da Economia, a plataforma foi criada com o intuito de modernizar a interação entre o governo e os cidadãos brasileiros, reduzindo a burocracia e aumentando a eficiência dos serviços públicos.

O PagTesouro garante uma maior flexibilidade na hora dos cidadãos realizarem pagamentos a órgãos públicos. Desta forma, é possível pagar taxas ou serviços não só por meio de boletos, mas também pelo PIX ou cartão de crédito.