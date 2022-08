Panvel tem NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Panvel, uma das maiores redes farmacêuticas do país, tem novas oportunidades de trabalho para atuação em várias cidades do Brasil. Para tornar-se um colaborador, as partes interessadas devem atentar-se aos critérios estabelecidos e morar em regiões onde a companhia está oferecendo as posições. Continue acompanhando e tenha acesso a todas as informações e vagas disponíveis.

Panvel anuncia novas contratações em cidades do Brasil

O Grupo Panvel é formado por três grandes negócios no Brasil, sendo eles a Panvel uma das maiores redes de farmácia no Sul do país, possuindo mais de quatrocentas unidades ativas, a Dimed a principal distribuidora de medicamentos e seu laboratório industrial Lifar, onde fabrica medicamentos, cosméticos e alimentos que são utilizados por vários consumidores em todo o território nacional.

Como dito anteriormente, a companhia está oferecendo vagas de trabalho em várias regiões do país, dentre elas Curitiba, Pato Branco, Bento Gonçalves, Porto Alegre, Itajaí, Guarapuava, Lajeado, São José, Santa Maria, Ponta Grossa, Novo Hamburgo, Balneário Pinhal, Florianópolis, Tubarão, Londrina, Maringá, Paranavaí, Cascavel, Eldorado do Sul e várias outras.

Todas as vagas são para contratos efetivos, mas a companhia também está oferecendo vagas de estágio para estudantes de nível superior que queiram aprender na prática o que é ensinado dentro da sala de aula, e oportunidades para cadastrar seu currículo no Banco de Talentos, onde profissionais que não encontrem uma vaga compatível possam se candidatar.

Confira as posições disponíveis para candidatura dentro da companhia:

Técnico em Manutenção Industrial — Porto Alegre;

Técnico de PCM — Eldorado do Sul;

Subgerente de Filial — Londrina, São Lourenço do Sul e Pelotas;

Líder de Logística — São José dos Pinhais;

Fiscais de Loja — várias cidades do Brasil;

Farmacêutico — todas as unidades;

Assistente de Atendimento — Criciúma, Porto União, Garopaba, Campo Mourão e várias outras.

Como se cadastrar

Para efetuar seu cadastro em uma das posições oferecidas pela Panvel, basta acessar o link de inscrições e preencher seu formulário na vaga que pretende ocupar.

