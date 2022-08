PAT de Araras – SP informa vagas de EMPREGO; confira os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Araras/SP informa abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Operador de Máquina Analista Fiscal Mecânico Montador Mecânico de Manutenção de Motocicleta Ajudante Geral Cortador de Tecidos Auxiliar de Tapeçaria Aprendiz na Área Industrial Líder de Produção de Máquina Injetora Auxiliar Mecânico de Manutenção Professora de Inglês Auxiliar Analista Contábil Encarregado Motorista de Caminhão Motorista de Ônibus Atendente Auxiliar de Produção Mecânico de Manutenção Telemarketing Ajudante de Obras Auxiliar de Produção Operador de Máquina Líder de Produção Manutenção de Edificações Jardineiro Auxiliar de Jardineiro Auxiliar de Mecânica Soldador Operador de TI Costureira Banhista e Tosa de Animais Motorista e Vendedora Motorista Eletricista Caldeireiro Vendedor (a) Forneiro Atendente Assistente de Marketing Motorista Motorista de Carreta Auxiliar Administrativo Vendedor (a) Externo Técnico de Segurança do Trabalho Técnico Eletrônico Monitor (a) de Transporte Escolar Assistente de Compras Auxiliar de Marceneiro Marceneiro Auxiliar de Açougueiro Atendente de Açougue Operador de Caldeira Caldeireiro Soldador Serralheiro Auxiliar de Serralheiro Auxiliar de Rouparia Auxiliar de Manutenção Montador de Móveis Engenheiro de Obras Servente de Pedreiro Pedreiro Marceneiro ou Meio Oficial Consultora de Vendas Motorista Gestor de Tráfego Açougueiro Pintor Auxiliar de Escritório Açougueiro Auxiliar Açougueiro Consultor de Equipamentos Odontológicos Auxiliar de Produção Auxiliar Administrativo – pcd Auxiliar de Serviços Gerais Operador de Caldeira e Lenha Agente de Higienização Vendedora Secretaria Serralheiro Vendedor (a) Auxiliar de Mecânica

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever enviando seu currículo para o Pat Araras, por meio do botão ´´CV“ ou compareça no Centro de Atendimento ao Município “Antonio Casadei”: Avenida Zurita, nº 681, Belvedere, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

