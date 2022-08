PAT de Pindamonhangaba – SP anuncia vagas de EMPREGO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado de São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Pindamonhangaba anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Mecânico de empilhadeira Mecânico de equipamentos industriais (ter conhecimento na área elétrica) Mecânico de motos Vendedor externo (consultoria aduaneira) Vendedor externo (serviços de facilities) Vigilante (curso de vigilante e reciclagem em dia) Ajudante de mecânico a diesel Ajudante de serviços gerais (experiência com extrusora de reciclagem plástica) Ajudante geral (preferencial PCD) Auxiliar de almoxarifado Padeiro (residir na região de Moreira Cesar) Planejador de Manutenção (ter curso de elétrica ou mecânica) Professor de inglês Eletricista automotivo Estágio em engenharia civil Estoquista Líder de jardinagem Líder de limpeza (morar em Roseira ou Moreira Cesar) Líder de refrigeração (atuação na área de mecânica de refrigeração – curso na área) Auxiliar de confeitaria Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (com nr10) Auxiliar de padeiro Confeiteiro Corretor de imóveis (comissão) Padeiro Serralheiro de alumínio Soldador (com curso de solda e eletrodo revestido) Técnico de manutenção eletrônica (com nr10) Torneiro mecânico Açougueiro Mecânico de bicicletas Mecânico de caminhões Motorista carreteiro

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão comparecer nas seguintes unidades do PAT:

PAT de Moreira César: Avenida José Augusto Mesquita, nº 170, Sub Prefeitura de Moreira César;

PAT Pindamonhangaba: Avenida Albuquerque Lins, nº 138, São Benedito.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

