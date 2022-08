PAT divulga vagas de emprego em São Sebastião – SP

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São Sebastião (PAT) de São Sebastião divulgou abertura de novas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS REGIÃO Garçom Costa Norte Motorista Costa Norte Recepcionista Costa Norte Vendedor Costa Norte Auxiliar de cozinha Costa Norte Cozinheiro Costa Norte Vendedor externo porta a porta Costa Norte Ajudante de construção civil Costa Sul Auxiliar de cozinha Costa Sul Cozinheiro Costa Sul Garçom Costa Sul Vendedor Costa Sul Vendedor externo porta a porta Costa Sul Motorista Costa Sul Operador de serviços ao cliente Costa Sul Motorista Região Central Oficial de manutenção Região Central Operador de caixa Região Central Atendente/garçonete Região Central Auxiliar de cozinha Região Central Back Bar/Barman Região Central Cozinheiro Região Central Garçom Região Central Recepcionista Região Central Serviços gerais Região Central Vendedor Região Central Vendedor externo porta a porta Região Central

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever diretamente na unidade do PAT, localizado na Avenida Guarda Mor Lobo Viana, 435, Centro (Shopping Pierotti) e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

